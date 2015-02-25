Луцьк закликає захистити українську мову

Луцьк звернувся до президента України та голови Верховної Ради щодо неприпустимості прийняття антиукраїнського законопроєкту № 2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти».Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.«Ми, депутати Луцької міської ради, обурені тим, що в Україні відбувається чергова антиукраїнська провокація та спроба наступу на українську мову. Саме українська мова є одним із визначальних чинників, що перетворюють українців на єдину націю і творять міцне підґрунтя державної незалежності і соборності України. Мова – не просто культурне надбання та засіб комунікації, це наріжний камінь національної безпеки, соціального розвитку та міжнародної суб’єктивності нашої держави», - йдеться у зверненні.Зокрема, відповідно до законопроєкту хочуть внести зміни до чинних законів про мову і про освіту, що передбачають:- скасування з 1 вересня 2020 року переходу учнів 5-11 класів українськомовних шкіл на українську мову навчання;- дозвіл викладати декілька навчальних предметів російською мовою в українських школах.Тому президента Українизакликають проявити державну відповідальність і політичну волю й не допустити прийняття цього законопроекту. Голову Верховної Ради України Разумкова зняти русифікаторський законопроект № 2362 із розгляду та припинити дискусії, які підважують державний статус української мови, раз і назавжди.Кожну депутатську фракцію та групу у Верховній Раді України, усіх народних обранців у парламенті просять у разі винесення законопроекту № 2362 на пленарне засідання виступити на захист української мови і української освіти і проголосувати проти.