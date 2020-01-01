Загадково і містично: у центральному парку Луцька підсвітили алею Голованя. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки підсвітили алею скульптурПро це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Луцького міського головиАлею скульптур відомого волинського митця підсвітили у тестовому режимі."Вигляд – неймовірний. Задум вдався і по завершенні всіх робіт це місце стане однією з найбільш яскравих локацій у нашому парку. Скульптури Миколи Микитовича отримали нове життя, а підсвітка підкреслює їх неповторність. Дякуємо митцю за його талант і роботу, за вдосконалення своїх творчих шедеврів, які створені багато років тому, а сьогодні набувають нової ваги і дивують своєю загадковістю і навіть містичністю", - йдеться у дописі Григорія Недопада.