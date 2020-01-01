Загадково і містично: у центральному парку Луцька підсвітили алею Голованя. ФОТО
Сьогодні, 23:09
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки підсвітили алею скульптур Миколи Голованя.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Алею скульптур відомого волинського митця підсвітили у тестовому режимі.
"Вигляд – неймовірний. Задум вдався і по завершенні всіх робіт це місце стане однією з найбільш яскравих локацій у нашому парку. Скульптури Миколи Микитовича отримали нове життя, а підсвітка підкреслює їх неповторність. Дякуємо митцю за його талант і роботу, за вдосконалення своїх творчих шедеврів, які створені багато років тому, а сьогодні набувають нової ваги і дивують своєю загадковістю і навіть містичністю", - йдеться у дописі Григорія Недопада.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Алею скульптур відомого волинського митця підсвітили у тестовому режимі.
"Вигляд – неймовірний. Задум вдався і по завершенні всіх робіт це місце стане однією з найбільш яскравих локацій у нашому парку. Скульптури Миколи Микитовича отримали нове життя, а підсвітка підкреслює їх неповторність. Дякуємо митцю за його талант і роботу, за вдосконалення своїх творчих шедеврів, які створені багато років тому, а сьогодні набувають нової ваги і дивують своєю загадковістю і навіть містичністю", - йдеться у дописі Григорія Недопада.
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