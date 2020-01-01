У селі на Волині горів трансформатор

Учора, 22 липня, волинські рятувальники здійснили 39 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, навчань та тренувань. Серед цієї кількості був один хибний виклик.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, 22 липня о 22:55 надійшло повідомлення про пожежу трансформатора е селі Скобелка Горохівського району. Перший підрозділ служби «101» прибув до місця події о 23:00. На пожежу виїжджали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини Горохова Управління ДСНС. На гасіння подали 1 спеціальний пожежний ствол, пожежу ліквідували о 23:18.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання.Окрім того, 22 липня о 13:03 надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих відходів у смт Стара Вижівка (в урочищі Лиски). На пожежу виїжджали рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка Управління ДСНС у Волинській області. Пожежа ліквідована.За минулу добу на території Волинської області, на щастя, жодня людина не загинула на воді.