В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45

В Україні станом на 24 липня зафіксували 62 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 972.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (126).Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 886 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 571 людина, одужали - 34 886.На Волині за останню добу зафіксували 45 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 446. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 441 людина вже одужала.