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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45

В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
В Україні станом на 24 липня зафіксували 62 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 972.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (126).

Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 886 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 571 людина, одужали - 34 886.

На Волині за останню добу зафіксували 45 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 446. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 441 людина вже одужала.

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Теги: коронавірус, РНБО, статистика, Україна, Волинь
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