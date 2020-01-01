В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
Сьогодні, 08:54
В Україні станом на 24 липня зафіксували 62 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них за добу – 972.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (126).
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 886 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 571 людина, одужали - 34 886.
На Волині за останню добу зафіксували 45 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 446. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 441 людина вже одужала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків хвороби за останню добу – у Львівській області (126).
Протягом доби зафіксували 20 нових летальних випадків. 886 пацієнтів одужали. За увесь час пандемії в Україні від ускладнень хвороби померла 1 571 людина, одужали - 34 886.
На Волині за останню добу зафіксували 45 нових випадки хвороби. Загальна кількість хворих в області становить 3 446. 80 людей за увесь час померли від ускладнень хвороби. На щастя, жодна людина не померла протягом останньої доби. 2 441 людина вже одужала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Любешівському районі від коронавірусу помер чоловік
23 липень, 10:45
Коментарі 0
Останні новини
На Полтавщині досі шукають рецидивіста, який погрожував гранатою і захопив авто з поліцейським
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 24 липня
Сьогодні, 09:07
В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
Сьогодні, 08:54
У декількох селах поблизу Луцька можуть відключити газ
Сьогодні, 07:25