На Волині батько трьох дітей бореться з раком: рідні збирають кошти
Сьогодні, 15:30
Ковельчанка Юлія Войтюк звертається до небайдужих з проханням допомогти зібрати кошти на лікування чоловіка - Юрія. У 2016 році у нього діагностували пухлину головного мозку. Проведена операція дала тимчасовий ефект. Стався рецидив.
Про це повідомляє "КовельPost".
Тож знову потрібні значні кошти на лікування. Родина, у якій виховується троє неповнолітніх дітей (найменша донька з синдромом Дауна) самотужки зібрати кошти не в змозі.
"Доброго дня, друзі та знайомі. Хочу попросити у вас про термінову допомогу для мого коханого чоловіка, Войтюка Юрія Володимировича. Після майже чотирьох років спокою стався рецидив раку (діагноз - гліобластома обох лобних долей головного мозку).
Повторна операція неможлива. Потрібне дороговартісне лікування (Авастин 92 000 грн., потім Темодал 23 000 грн та курс опромінення в інституті нейрохірургії ім. акад. А. П. Рамаданова в м. Києві). Ця сума є непідйомною для нашої сім'ї (троє діток віком 14, 12 та 4,5 роки. Молодша донька дитина-інвалід підгрупи А з діагнозом синдром Дауна)", - йдеться у дописі.
Номер карти: 5168 7554 4330 6853 - Войтюк Юрій Володимирович, 4731 1856 1943 2286 - Войтюк Юлія Анатоліївна.
Номер телефону дружини Юлії 050 143 56 46
Сторінка Юлії Войтюк у соцмережі.
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Про це повідомляє "КовельPost".
Тож знову потрібні значні кошти на лікування. Родина, у якій виховується троє неповнолітніх дітей (найменша донька з синдромом Дауна) самотужки зібрати кошти не в змозі.
"Доброго дня, друзі та знайомі. Хочу попросити у вас про термінову допомогу для мого коханого чоловіка, Войтюка Юрія Володимировича. Після майже чотирьох років спокою стався рецидив раку (діагноз - гліобластома обох лобних долей головного мозку).
Повторна операція неможлива. Потрібне дороговартісне лікування (Авастин 92 000 грн., потім Темодал 23 000 грн та курс опромінення в інституті нейрохірургії ім. акад. А. П. Рамаданова в м. Києві). Ця сума є непідйомною для нашої сім'ї (троє діток віком 14, 12 та 4,5 роки. Молодша донька дитина-інвалід підгрупи А з діагнозом синдром Дауна)", - йдеться у дописі.
Номер карти: 5168 7554 4330 6853 - Войтюк Юрій Володимирович, 4731 1856 1943 2286 - Войтюк Юлія Анатоліївна.
Номер телефону дружини Юлії 050 143 56 46
Сторінка Юлії Войтюк у соцмережі.
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