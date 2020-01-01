Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 15, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 13, м.Нововолинськ - 5, Володимир-Волинський рацон - 4, Горохівський район – 3, Любешівський район – 3, Любомльський район – 3, Маневицький район – 2, Рожищенський район - 2, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб.Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 26 липня в області зареєстрували 3560 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2514 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 815 випадків, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 309 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 394 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 413 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 214 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 67 випадків;• Горохівський район – 157 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 118 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 91 випадок, в тому числі 3 летальних;• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 51 випадок;• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;• Локачинський район – 44 випадки;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 20 151 особу, в тому числі за останню добу – 288 осіб.