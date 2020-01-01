Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 липня
Сьогодні, 09:54
За останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 15, Луцький район – 4, Ківерцівський район – 13, м.Нововолинськ - 5, Володимир-Волинський рацон - 4, Горохівський район – 3, Любешівський район – 3, Любомльський район – 3, Маневицький район – 2, Рожищенський район - 2, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Іваничівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 26 липня в області зареєстрували 3560 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2514 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 815 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 309 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 394 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 413 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 214 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 67 випадків;
• Горохівський район – 157 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 118 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 91 випадок, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 51 випадок;
• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 44 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 20 151 особу, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Загалом станом на 26 липня в області зареєстрували 3560 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2514 осіб. 83 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 815 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 309 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 394 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 413 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 254 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 214 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 67 випадків;
• Горохівський район – 157 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 118 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 91 випадок, в тому числі 3 летальних;
• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 51 випадок;
• Рожищенський район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Локачинський район – 44 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 20 151 особу, в тому числі за останню добу – 288 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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