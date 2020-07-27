Чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, досі шукають





Про це розповіла головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна у коментарі "



"Наразі ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи з собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі", - розповіла Поліна Ларіна.



За її словами, зоною пошуків визначений Миргородський район.



Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – як то поля кукурудзи чи злакових.



Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.



Передісторія:



- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".



Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.



Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11:30 ранку 27 липня поліція ще не затримала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захопив заручника, а згодом відпустив його і зник у лісопосадці. Розшук зловмисника триває четверту добу.Про це розповіла головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської областіу коментарі " Українській правді" "Наразі ще не затримали. Пошуки тривають. Активно долучилися всі працівники поліції Полтавської області, використовується і допомога Нацгвардії, спецпризначенці, кінологи з собаками і спеціальна техніка. Максимально весь людський і технічний ресурс задіяні. Розшук триває і вдень, і вночі", - розповіла Поліна Ларіна.За її словами, зоною пошуків визначений Миргородський район.Його розбили на квадрати, опрацьовують населені пункти, ліси і поля, перевірять будівлі і природні схованки – як то поля кукурудзи чи злакових.Складність розшуку пов’язана з тим, що важко спрогнозувати дії втікача, а також з великою територією пошуку і природним ландшафтом – правоохоронці змушені повертатися до деяких ділянок, щоб перевірити їх, по кілька разів.Передісторія:- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію