вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО

На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби попередили незаконне ввезення друкованої продукції на суму понад 40 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Волинської митниці.

21 липня в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб, в якому відповідно до поданих документів переміщувалася друкована продукція торговельної марки «Oxford», загальною вартістю 2 159 тисяч гривень.

Під час проведення повного митного огляду вищевказаного автомобіля працівники митниці виявили інший пакет товаросупровідних документів, які знаходилися у вантажних місцях з товаром, відповідно до яких вартість становила 40 мільйонів 254 тисячі гривень.

Таким чином, громадянин України, директор підприємства отримувача через водія вантажного транспортного засобу вчинив дії, спрямовані на переміщення через м/п «Ягодин» на митну територію України товару загальною вартістю 40 253 890 гривень з приховуванням від митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, книжки, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
На заробітках у Польщі помер волинянин
Сьогодні, 02:03
У Дніпрі винайшли установку, що може за годину переробити тижневі медвідходи лікарні
Сьогодні, 01:23
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
Схожі новини
Замовницею була жінка з Волині: повідомили деталі викриття схеми контрабанди нарковмісних таблеток Замовницею була жінка з Волині: повідомили деталі викриття схеми контрабанди нарковмісних таблеток
18 липень, 18:58
Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО Через Волинь намагалися нелегально провезти товарів на понад мільйон гривень. ФОТО
22 червень, 11:36
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
11 червень, 19:41
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
10 червень, 19:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 04:03
 0
Кращі за автомат Калашникова: спецназ Нацгвардії озброїли ґвинтівками UAR-15
Сьогодні, 03:49
 0
На заробітках у Польщі помер волинянин
Сьогодні, 02:03
 0
У Дніпрі винайшли установку, що може за годину переробити тижневі медвідходи лікарні
Сьогодні, 01:23
 0
У Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і ганяли вулицями. ВІДЕО
Сьогодні, 00:39
 0
Медіа
відео
1/8