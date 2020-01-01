На «Ягодині» затримали вантажівку з англомовними книгами на 40 мільйонів. ФОТО





Про це інформує



21 липня в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб, в якому відповідно до поданих документів переміщувалася друкована продукція торговельної марки «Oxford», загальною вартістю 2 159 тисяч гривень.



Під час проведення повного митного огляду вищевказаного автомобіля працівники митниці виявили інший пакет товаросупровідних документів, які знаходилися у вантажних місцях з товаром, відповідно до яких вартість становила 40 мільйонів 254 тисячі гривень.



Таким чином, громадянин України, директор підприємства отримувача через водія вантажного транспортного засобу вчинив дії, спрямовані на переміщення через м/п «Ягодин» на митну територію України товару загальною вартістю 40 253 890 гривень з приховуванням від митного контролю.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби попередили незаконне ввезення друкованої продукції на суму понад 40 мільйонів гривень.Про це інформує пресслужба Волинської митниці 21 липня в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний транспортний засіб, в якому відповідно до поданих документів переміщувалася друкована продукція торговельної марки «Oxford», загальною вартістю 2 159 тисяч гривень.Під час проведення повного митного огляду вищевказаного автомобіля працівники митниці виявили інший пакет товаросупровідних документів, які знаходилися у вантажних місцях з товаром, відповідно до яких вартість становила 40 мільйонів 254 тисячі гривень.Таким чином, громадянин України, директор підприємства отримувача через водія вантажного транспортного засобу вчинив дії, спрямовані на переміщення через м/п «Ягодин» на митну територію України товару загальною вартістю 40 253 890 гривень з приховуванням від митного контролю.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію