Курс валют у Луцьку на 28 липня





Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.00.



Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,39.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.18, продаж – 7.28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.46, а продаж – 27.66.Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.00.Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,39.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.18, продаж – 7.28.

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