Курс валют у Луцьку на 28 липня
Сьогодні, 09:13
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.46, а продаж – 27.66.
Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.18, продаж – 7.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.00.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,39.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.18, продаж – 7.28.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 28 липня
Сьогодні, 09:13
На Теремнівських ставках врятували четверо людей, усі були в стані алкогольного сп'яніння. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
На двох вулицях Луцька встановлять сучасне освітлення
Сьогодні, 07:35