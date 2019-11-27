На Волині підприємець незаконно торгував пальним





Про це повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.



За результатами проведених заходів встановили, що на території Іваничівського району підприємець, маючи ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи потреб промислової переробки), незаконно продавав дизпаливо в роздріб.



Тож у підприємця вилучили 8100 літрів палива, паливно-роздавальні колонки та ємності, в яких зберігалось вказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 200 тис. грн.



На порушника склали два адміністративних протоколи за ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі викрили діяльність двох незаконних пунктів продажу пального.Про це повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.За результатами проведених заходів встановили, що на території Іваничівського району підприємець, маючи ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи потреб промислової переробки), незаконно продавав дизпаливо в роздріб.Тож у підприємця вилучили 8100 літрів палива, паливно-роздавальні колонки та ємності, в яких зберігалось вказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 200 тис. грн.На порушника склали два адміністративних протоколи за ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

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