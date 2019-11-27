вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підприємець незаконно торгував пальним

На Волині підприємець незаконно торгував пальним
В Іваничівському районі викрили діяльність двох незаконних пунктів продажу пального.

Про це повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.

За результатами проведених заходів встановили, що на території Іваничівського району підприємець, маючи ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи потреб промислової переробки), незаконно продавав дизпаливо в роздріб.

Тож у підприємця вилучили 8100 літрів палива, паливно-роздавальні колонки та ємності, в яких зберігалось вказане пальне. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 200 тис. грн.

На порушника склали два адміністративних протоколи за ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пальне, Волинь, податкова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:01
На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші
Сьогодні, 10:49
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Волинським «швидким» дадуть 2300 літрів пального з регіонального матеріального резерву Волинським «швидким» дадуть 2300 літрів пального з регіонального матеріального резерву
09 травень, 14:55
Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО Компанія WOG подарувала волинській «швидкій» пальне на 20 тисяч викликів. ФОТО
27 березень, 16:53
На Волині закрили ще одну підпільну заправку На Волині закрили ще одну підпільну заправку
28 січень, 10:36
Волинь – лідер за ростом цін на зріджений вуглеводневий газ Волинь – лідер за ростом цін на зріджений вуглеводневий газ
27 листопад, 2019, 08:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Любешівському районі виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:01
 0
На Світязі грабіжник побив чоловіка і викрав у нього гроші
Сьогодні, 10:49
 0
На Волині підприємець незаконно торгував пальним
Сьогодні, 10:45
 0
На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік
Сьогодні, 10:41
 0
Яблуку ніде впасти: як у Луцьку відзначали тисячоліття хрещення Русі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8