Як між волинськими школами розділять 20 мільйонів гривень. СПИСОК

Волинська область отримає на потреби закладів освіти субвенцію з державного бюджету в сумі 20 мільйонів гривень.Кошти місцеві бюджети отримають відповідно до постанови Кабінету Міністрів України на програму «Спроможна школа для кращих результатів», - повідомляють у Волинській ОДА.28 липня на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики депутати розглянули проєкт розпорядження голови ОДА "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у 2020 році".Комісія погодилася з пропозиціями управлінням освіти і науки облдержадміністрації щодо розподілу цієї субвенції між місцевими бюджетами області.1) районному бюджету Камінь-Каширського району на формування нового освітнього простору в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Раків Ліс Камінь- Каширської районної ради Волинської області – 640,0 тис. гривень;2) районному бюджету Локачинського району на капітальний ремонт фасаду опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» – 5 млн 416,743 тис. гривень;3) районному бюджету Рожищенського району на капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів No 2 м. Рожище Рожищенського району Волинської області – 678,644 тис. гривень;4) бюджету Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади на капітальний ремонт та облаштування нового освітнього простору опорного закладу навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» с. Зимне – 10 млн 081,211 тис. гривень;5) бюджету Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади на капітальний ремонт спортивного залу опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» – 633,718 тис. гривень;6) бюджету Луківської селищної об’єднаної територіальної громади для комунального опорного закладу «Луківська загальноосвітня школа I-III ступенів- ліцей» в загальній сумі 1 353,684 тис. грн, з яких на капітальний ремонт покрівлі та фасаду приміщення шкільної їдальні-майстерень – 1 млн 193,694 тис. грн, на формування нового освітнього простору – 159,99 тис. гривень;7) бюджету Смідинської сільської об’єднаної територіальної громади на капітальний ремонт приміщення початкової школи опорного навчального закладу «Загальноосвітня школа I-III ст. с. Смідин» Старовижівського району Волинської області – 1 млн 196,0 тис. гривень.Голова обласної радинагадала, що сума коштів на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" попервах мала бути значно більшою, але, на жаль, через були внесені корективи через епідемію. Вона також висловила побажання, щоб перелік об'єктів для для таких проєктів попередньо обговорювався у більш широкому колі з участю депутатського корпусу обласної ради."Нам варто не забувати й про обласний центр та його навчальні заклади, які також потребують державної підтримки", - додала Ірина Вахович.