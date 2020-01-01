Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 30 липня
Сьогодні, 10:10
За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 7, м. Нововолинськ – 9, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 5, Маневицький район – 5, Локачинський район – 1.
Одужало 64 особи, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 30 липня в області зареєстрували 3735 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2725 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 880 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 340 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 426 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 129 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 851 особу, в тому числі за останню добу – 276 осіб.
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Одужало 64 особи, - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, станом на 30 липня в області зареєстрували 3735 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2725 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 880 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 340 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 426 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 129 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 851 особу, в тому числі за останню добу – 276 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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