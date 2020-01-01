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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 30 липня

Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 30 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 7, м. Нововолинськ – 9, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 5, Маневицький район – 5, Локачинський район – 1.

Одужало 64 особи, - інформують у Волинській ОДА.

Загалом, станом на 30 липня в області зареєстрували 3735 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2725 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 880 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 340 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 426 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 68 випадків;
• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 129 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 52 випадки;
• Локачинський район – 48 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 851 особу, в тому числі за останню добу – 276 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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