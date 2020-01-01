Де на Волині зафіксували нові випадки коронавірусу станом на ранок 30 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 41 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 9, Луцький район – 7, м. Нововолинськ – 9, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 5, Маневицький район – 5, Локачинський район – 1.Одужало 64 особи, - інформують у Волинській ОДА.Загалом, станом на 30 липня в області зареєстрували 3735 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2725 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 880 випадків, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 340 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 397 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 426 випадків, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 246 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 255 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 229 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 68 випадків;• Горохівський район – 171 випадок, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 129 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 103 випадки, в тому числі 3 летальних;• Рожищенський район – 53 випадки, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 52 випадки, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 52 випадки;• Локачинський район – 48 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежено 20 851 особу, в тому числі за останню добу – 276 осіб.