вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб

Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб
СК "Дніпро-1" не продовжив контракти з двома гравцями, які виступали за клуб.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Після закінчення сезону керівництво вирішило не продовжувати контракти з Папою Гуйє та Олексієм Чичиковим.

"Ми разом пережили багато яскравих та емоційних моментів, які надовго залишаться приємними спогадами. СК «Дніпро-1» дякує футболістам за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", - йдеться на сайті клубу.

Олексій Чичиков у чемпіонатах 1 ліги та УПЛ зіграв у складів нашої команди 52 матчів та забив 12 голів. В Кубку України – 3 матчі, 1 гол.

Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та 1 – у Кубку України.

Як відомо, у другій частині сезону 2004/05 Папа Гуйє став гравцем українського клубу «Волинь». За цю частину він провів 12 матчів, а наступний сезон він провів з 15 матчами. Усього в чемпіонаті України зіграв 27 матчів, але не зміг відзначитися голами. За весь час не отримав жовтих та червоних карток. А 2006 року покинув луцький клуб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СК Дніпро-1, спорт, футбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 05:23
Військових підозрюють у крадіжці 37 мільйонів гривень, передбачених на облаштування військового полігону
Сьогодні, 04:19
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
Сьогодні, 03:17
Гімназисти, які оцифрували 9 туристичних принад волинського міста, – у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну»
Сьогодні, 02:16
Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Сьогодні, 01:14
Схожі новини
Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо» Лучанин В'ячеслав Шевчук відмовився стати помічником Луческу в «Динамо»
29 липень, 07:36
Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру Троє «волинян» потрапили до символічної збірної туру
18 липень, 21:20
Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу Уродженка Волині гратиме у складі польського футбольного клубу
18 липень, 17:44
Волинський футболіст став гравцем «Кременя» Волинський футболіст став гравцем «Кременя»
15 липень, 02:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 05:23
 0
Військових підозрюють у крадіжці 37 мільйонів гривень, передбачених на облаштування військового полігону
Сьогодні, 04:19
 0
У волинській громаді визначали найкращого кондитера. ФОТО
Сьогодні, 03:17
 0
Гімназисти, які оцифрували 9 туристичних принад волинського міста, – у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну»
Сьогодні, 02:16
 0
Українську делегацію в ТКГ очолить Леонід Кравчук
Сьогодні, 01:14
 0
Медіа
відео
1/8