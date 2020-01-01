Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб

СК "Дніпро-1" не продовжив контракти з двома гравцями, які виступали за клуб.Про це йдеться на офіційному сайті клубу.Після закінчення сезону керівництво вирішило не продовжувати контракти зта"Ми разом пережили багато яскравих та емоційних моментів, які надовго залишаться приємними спогадами. СК «Дніпро-1» дякує футболістам за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", - йдеться на сайті клубу.Олексій Чичиков у чемпіонатах 1 ліги та УПЛ зіграв у складів нашої команди 52 матчів та забив 12 голів. В Кубку України – 3 матчі, 1 гол.Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та 1 – у Кубку України.Як відомо, у другій частині сезону 2004/05 Папа Гуйє став гравцем українського клубу «Волинь». За цю частину він провів 12 матчів, а наступний сезон він провів з 15 матчами. Усього в чемпіонаті України зіграв 27 матчів, але не зміг відзначитися голами. За весь час не отримав жовтих та червоних карток. А 2006 року покинув луцький клуб.