Колишній «волинянин» покинув прем'єр-ліговий клуб
Сьогодні, 05:23
СК "Дніпро-1" не продовжив контракти з двома гравцями, які виступали за клуб.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Після закінчення сезону керівництво вирішило не продовжувати контракти з Папою Гуйє та Олексієм Чичиковим.
"Ми разом пережили багато яскравих та емоційних моментів, які надовго залишаться приємними спогадами. СК «Дніпро-1» дякує футболістам за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", - йдеться на сайті клубу.
Олексій Чичиков у чемпіонатах 1 ліги та УПЛ зіграв у складів нашої команди 52 матчів та забив 12 голів. В Кубку України – 3 матчі, 1 гол.
Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та 1 – у Кубку України.
Як відомо, у другій частині сезону 2004/05 Папа Гуйє став гравцем українського клубу «Волинь». За цю частину він провів 12 матчів, а наступний сезон він провів з 15 матчами. Усього в чемпіонаті України зіграв 27 матчів, але не зміг відзначитися голами. За весь час не отримав жовтих та червоних карток. А 2006 року покинув луцький клуб.
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Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Після закінчення сезону керівництво вирішило не продовжувати контракти з Папою Гуйє та Олексієм Чичиковим.
"Ми разом пережили багато яскравих та емоційних моментів, які надовго залишаться приємними спогадами. СК «Дніпро-1» дякує футболістам за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", - йдеться на сайті клубу.
Олексій Чичиков у чемпіонатах 1 ліги та УПЛ зіграв у складів нашої команди 52 матчів та забив 12 голів. В Кубку України – 3 матчі, 1 гол.
Папа Гуйє записав до свого активу 13 матчів у Прем’єр-лізі та 1 – у Кубку України.
Як відомо, у другій частині сезону 2004/05 Папа Гуйє став гравцем українського клубу «Волинь». За цю частину він провів 12 матчів, а наступний сезон він провів з 15 матчами. Усього в чемпіонаті України зіграв 27 матчів, але не зміг відзначитися голами. За весь час не отримав жовтих та червоних карток. А 2006 року покинув луцький клуб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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