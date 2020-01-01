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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині коронавірусом інфікувалися працівники фабрики гофротари

На Волині коронавірусом інфікувалися працівники фабрики гофротари
На Волині зареєстрували новий спалах коронавірусу у трудовому колективі.

Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що новий спалах хвороби фіксують на ТОВ «Володимирська фабрика гофротари» (місто Нововолинськ).

Перший випадок зареєстрували 23 липня. Станом на 31 липня підтвердили інфікування вже 9 осіб. Всі хворі – на амбулаторному лікуванні, обстежили також всіх контактних осіб, біоматеріал ще перебуває в роботі.

Всього на підприємстві працює 111 осіб.

Нагадаємо, окрім того під час брифінгу повідомили про спалах коронавірусу серед працівників Заборольської сільської ради Луцького району.

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Теги: коронавірус, фабрика, Нововолинськ
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