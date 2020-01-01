Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині

За останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 8, м.Нововолинськ – 11, Іваничівський район – 3, Маневицький район – 9, Горохівський район – 6, Ківерцівський район – 2, Любешівський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Рожищенський район – 1.Одужало за добу 65 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Луцька), - інформують у Волинській ОДА.Загалом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2858 осіб. 85 випадків хвороби завершилося летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 985 випадків, в т.ч. 19 летальних;• Луцький район – 377 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 444 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 250 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 74 випадки;• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 152 випадки, в тому числі 5 летальних;• Любешівський район – 126 випадків, в тому числі 3 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;• Любомльський район – 54 випадки;• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 49 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено обстежено 22 383 особи, в тому числі за останню добу – 263 особи.