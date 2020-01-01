Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
За останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 8, м.Нововолинськ – 11, Іваничівський район – 3, Маневицький район – 9, Горохівський район – 6, Ківерцівський район – 2, Любешівський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Рожищенський район – 1.
Одужало за добу 65 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Луцька), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2858 осіб. 85 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 985 випадків, в т.ч. 19 летальних;
• Луцький район – 377 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 444 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 250 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 74 випадки;
• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 152 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 126 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Любомльський район – 54 випадки;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено обстежено 22 383 особи, в тому числі за останню добу – 263 особи.
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Одужало за добу 65 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Луцька), - інформують у Волинській ОДА.
Загалом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2858 осіб. 85 випадків хвороби завершилося летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 985 випадків, в т.ч. 19 летальних;
• Луцький район – 377 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 444 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 250 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 74 випадки;
• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 152 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 126 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Любомльський район – 54 випадки;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено обстежено 22 383 особи, в тому числі за останню добу – 263 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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