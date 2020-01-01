вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині

Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
За останню добу на Волині зареєстрували 59 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 16, Луцький район – 8, м.Нововолинськ – 11, Іваничівський район – 3, Маневицький район – 9, Горохівський район – 6, Ківерцівський район – 2, Любешівський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Рожищенський район – 1.

Одужало за добу 65 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (помер мешканець Луцька), - інформують у Волинській ОДА.

Загалом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2858 осіб. 85 випадків хвороби завершилося летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 985 випадків, в т.ч. 19 летальних;
• Луцький район – 377 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 398 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 444 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 268 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 250 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 74 випадки;
• Горохівський район – 181 випадок, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 152 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Любешівський район – 126 випадків, в тому числі 3 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Рожищенський район – 55 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Любомльський район – 54 випадки;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 58 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено обстежено 22 383 особи, в тому числі за останню добу – 263 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
У Луцьку на коронавірус захворів працівник суду
03 серпень, 14:10
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
03 серпень, 12:23
У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
03 серпень, 12:02
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Пишіть від чого померла
Брехуни
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 4 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59 Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня
03 серпень, 10:02
Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61 Ранок 3 серпня: в Україні – 990 нових випадків коронавірусу, на Волині – 61
03 серпень, 09:21
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
31 липень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Ярослав Карпук став переможцем міжнародного конкурсу
03 серпень, 23:05
 1
У селі на Волині горіла дерев’яна літня кухня
Сьогодні, 10:27
 0
Одна смерть у Луцьку та 59 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 09:53
 0
Ранок 4 серпня: в Україні – 1061 новий випадок коронавірусу, на Волині – 59
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку 4 серпня працює весь громадський транспорт
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8