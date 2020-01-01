Здає кров протягом 28 років: волинянин став заслуженим донором України

Кащенюку Василю Адамовичу присвоїли звання «Заслужений донор України».



Про це повідомляють на сторінці Нововолинської ЦМЛ у



«Управління КП «Нововолинська центральна міська лікарня», колектив відділення трансфузіології вітають донора крові Кащенюка Василя Адамовича, жителя міста Нововолинська з присвоєнням йому звання «Заслужений донор України». Від імені пацієнтів висловлюємо вдячність за повернуте здоров’я та врятоване життя», - йдеться в дописі.



Станом на 28 липня Василь Кащенюк здав безоплатно кров в кількості 104 повних максимально допустимих кроводач. Чоловік є активним донором крові протягом 28 років.



В 2009 році йому присволи звання «Почесний донор України» за 40 безоплатних максимально допустимих кроводач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю Нововолинськаприсвоїли звання «Заслужений донор України».Про це повідомляють на сторінці Нововолинської ЦМЛ у фейсбуці «Управління КП «Нововолинська центральна міська лікарня», колектив відділення трансфузіології вітають донора крові Кащенюка Василя Адамовича, жителя міста Нововолинська з присвоєнням йому звання «Заслужений донор України». Від імені пацієнтів висловлюємо вдячність за повернуте здоров’я та врятоване життя», - йдеться в дописі.Станом на 28 липня Василь Кащенюк здав безоплатно кров в кількості 104 повних максимально допустимих кроводач. Чоловік є активним донором крові протягом 28 років.В 2009 році йому присволи звання «Почесний донор України» за 40 безоплатних максимально допустимих кроводач.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію