Здає кров протягом 28 років: волинянин став заслуженим донором України
Сьогодні, 08:20
Жителю Нововолинська Кащенюку Василю Адамовичу присвоїли звання «Заслужений донор України».
Про це повідомляють на сторінці Нововолинської ЦМЛ у фейсбуці.
«Управління КП «Нововолинська центральна міська лікарня», колектив відділення трансфузіології вітають донора крові Кащенюка Василя Адамовича, жителя міста Нововолинська з присвоєнням йому звання «Заслужений донор України». Від імені пацієнтів висловлюємо вдячність за повернуте здоров’я та врятоване життя», - йдеться в дописі.
Станом на 28 липня Василь Кащенюк здав безоплатно кров в кількості 104 повних максимально допустимих кроводач. Чоловік є активним донором крові протягом 28 років.
В 2009 році йому присволи звання «Почесний донор України» за 40 безоплатних максимально допустимих кроводач.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинської ЦМЛ у фейсбуці.
«Управління КП «Нововолинська центральна міська лікарня», колектив відділення трансфузіології вітають донора крові Кащенюка Василя Адамовича, жителя міста Нововолинська з присвоєнням йому звання «Заслужений донор України». Від імені пацієнтів висловлюємо вдячність за повернуте здоров’я та врятоване життя», - йдеться в дописі.
Станом на 28 липня Василь Кащенюк здав безоплатно кров в кількості 104 повних максимально допустимих кроводач. Чоловік є активним донором крові протягом 28 років.
В 2009 році йому присволи звання «Почесний донор України» за 40 безоплатних максимально допустимих кроводач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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