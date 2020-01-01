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Здає кров протягом 28 років: волинянин став заслуженим донором України

Здає кров протягом 28 років: волинянин став заслуженим донором України
Жителю Нововолинська Кащенюку Василю Адамовичу присвоїли звання «Заслужений донор України».

Про це повідомляють на сторінці Нововолинської ЦМЛ у фейсбуці.

«Управління КП «Нововолинська центральна міська лікарня», колектив відділення трансфузіології вітають донора крові Кащенюка Василя Адамовича, жителя міста Нововолинська з присвоєнням йому звання «Заслужений донор України». Від імені пацієнтів висловлюємо вдячність за повернуте здоров’я та врятоване життя», - йдеться в дописі.

Станом на 28 липня Василь Кащенюк здав безоплатно кров в кількості 104 повних максимально допустимих кроводач. Чоловік є активним донором крові протягом 28 років.

В 2009 році йому присволи звання «Почесний донор України» за 40 безоплатних максимально допустимих кроводач.

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Теги: донор крові, Нововолинськ
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