На Донеччині відновлюють електропостачання в прифронтових селищах





Як передає



"Розпочали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів Травневе та Гладосове Бахмутського району, що були знеструмлені 20 липня внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що цей ремонт став можливим після отримання гарантій безпеки для проведення робіт.



Станом на 18.00 4 серпня частково заживили селище Травневе, 5 серпня планують продовжити ремонтно-відновлювальні роботи.



Також повідомляють, що упродовж дня тривали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів Мар‘їнського та Великоновосілківського районів, де 31 липня негода значно пошкодила електричні мережі.



Станом на 18.00 частково знеструмленими залишаються два населених пункти. До проведення зазначених робіт залучили 11 бригад та 10 одиниць спецтехніки енергопостачальної компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донеччині проводять роботи щодо відновлення електропостачання населених пунктів Травневе та Гладосове, знеструмлених 20 липня внаслідок бойових дій російських окупантів.Як передає Укрінформ , про це 4 серпня повідомив сайт Донецької військово-цивільної обласної адміністрації "Розпочали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів Травневе та Гладосове Бахмутського району, що були знеструмлені 20 липня внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що цей ремонт став можливим після отримання гарантій безпеки для проведення робіт.Станом на 18.00 4 серпня частково заживили селище Травневе, 5 серпня планують продовжити ремонтно-відновлювальні роботи.Також повідомляють, що упродовж дня тривали роботи з відновлення електропостачання населених пунктів Мар‘їнського та Великоновосілківського районів, де 31 липня негода значно пошкодила електричні мережі.Станом на 18.00 частково знеструмленими залишаються два населених пункти. До проведення зазначених робіт залучили 11 бригад та 10 одиниць спецтехніки енергопостачальної компанії.

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