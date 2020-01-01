Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56

5 серпня (станом на 9:00) в Україні – 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.За добу зафіксували 1271 новий випадок. Загалом провели 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів, - йдеться на сайті МОЗ України.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 2880 випадків;Волинська область — 4064 випадки;Дніпропетровська область — 1474 випадки;Донецька область — 926 випадків;Житомирська область — 2009 випадків;Закарпатська область — 5462 випадки;Запорізька область — 871 випадок;Івано-Франківська область — 5168 випадків;Кіровоградська область — 711 випадків;м. Київ — 8812 випадків;Київська область — 3942 випадки;Львівська область — 10 223 випадки;Луганська область — 135 випадків;Миколаївська область — 658 випадків;Одеська область — 3638 випадків;Полтавська область — 472 випадки;Рівненська область — 6442 випадків;Сумська область — 570 випадків;Тернопільська область — 3149 випадків;Харківська область — 4239 випадків;Херсонська область — 236 випадків;Хмельницька область — 1232 випадки;Чернівецька область — 6298 випадків;Черкаська область — 959 випадків;Чернігівська область — 920 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.