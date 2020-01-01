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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56

Ранок 5 серпня: в Україні – 1271 новий випадок коронавірусу, на Волині – 56
5 серпня (станом на 9:00) в Україні – 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.

За добу зафіксували 1271 новий випадок. Загалом провели 1 098 665 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 914 пацієнтів, - йдеться на сайті МОЗ України.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 2880 випадків;
Волинська область — 4064 випадки;
Дніпропетровська область — 1474 випадки;
Донецька область — 926 випадків;
Житомирська область — 2009 випадків;
Закарпатська область — 5462 випадки;
Запорізька область — 871 випадок;
Івано-Франківська область — 5168 випадків;
Кіровоградська область — 711 випадків;
м. Київ — 8812 випадків;
Київська область — 3942 випадки;
Львівська область — 10 223 випадки;
Луганська область — 135 випадків;
Миколаївська область — 658 випадків;
Одеська область — 3638 випадків;
Полтавська область — 472 випадки;
Рівненська область — 6442 випадків;
Сумська область — 570 випадків;
Тернопільська область — 3149 випадків;
Харківська область — 4239 випадків;
Херсонська область — 236 випадків;
Хмельницька область — 1232 випадки;
Чернівецька область — 6298 випадків;
Черкаська область — 959 випадків;
Чернігівська область — 920 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 серпня 2020 року до Центру надійшло 1653 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 129 372 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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