Зеленський призначив 5 суддів на Волині
Сьогодні, 00:15
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив п'ятьох суддів у місцеві загальні суди Волині.
Указ про призначення суддів з'явився на сайті глави держави 5 серпня.
"Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої другої статті 128 Конституції України постановляю призначити у місцевих загальних судах на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області Безп'ятко Олександру Ігорівну", - йдеться в указі Про призначення суддів №313/2020.
Ще двома указами Володимир Зеленський призначив на посаду:
- судді Іваничівського районного суду Волинської області Малюшевську Ірину Євгенівну;
- судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Камінську Катерину Олександрівну;
- судді Рожищенського районного суду Волинської області Гармай Інну Тарасівну;
- судді Любомльського районного суду Волинської області Шеремету Сергія Анатолійовича;
Всього трьома указами глава держави призначив 90 суддів у місцеві суди різних областей України.
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Указ про призначення суддів з'явився на сайті глави держави 5 серпня.
"Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої другої статті 128 Конституції України постановляю призначити у місцевих загальних судах на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області Безп'ятко Олександру Ігорівну", - йдеться в указі Про призначення суддів №313/2020.
Ще двома указами Володимир Зеленський призначив на посаду:
- судді Іваничівського районного суду Волинської області Малюшевську Ірину Євгенівну;
- судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Камінську Катерину Олександрівну;
- судді Рожищенського районного суду Волинської області Гармай Інну Тарасівну;
- судді Любомльського районного суду Волинської області Шеремету Сергія Анатолійовича;
Всього трьома указами глава держави призначив 90 суддів у місцеві суди різних областей України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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