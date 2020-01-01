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Зеленський призначив 5 суддів на Волині

Зеленський призначив 5 суддів на Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив п'ятьох суддів у місцеві загальні суди Волині.

Указ про призначення суддів з'явився на сайті глави держави 5 серпня.

"Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої другої статті 128 Конституції України постановляю призначити у місцевих загальних судах на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області Безп'ятко Олександру Ігорівну", - йдеться в указі Про призначення суддів №313/2020.

Ще двома указами Володимир Зеленський призначив на посаду:

- судді Іваничівського районного суду Волинської області Малюшевську Ірину Євгенівну;

- судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Камінську Катерину Олександрівну;

- судді Рожищенського районного суду Волинської області Гармай Інну Тарасівну;

- судді Любомльського районного суду Волинської області Шеремету Сергія Анатолійовича;

Всього трьома указами глава держави призначив 90 суддів у місцеві суди різних областей України.

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Теги: Зеленський, Волинь, призначення
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