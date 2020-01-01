Зеленський призначив 5 суддів на Волині





Указ про призначення суддів з'явився на сайті глави держави 5 серпня.



"Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої другої статті 128 Конституції України постановляю призначити у місцевих загальних судах на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області Безп'ятко Олександру Ігорівну", - йдеться в указі Про призначення суддів №313/2020.



Ще двома указами Володимир Зеленський призначив на посаду:



- судді Іваничівського районного суду Волинської області Малюшевську Ірину Євгенівну;



- судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Камінську Катерину Олександрівну;



- судді Рожищенського районного суду Волинської області Гармай Інну Тарасівну;



- судді Любомльського районного суду Волинської області Шеремету Сергія Анатолійовича;



Всього трьома указами глава держави призначив 90 суддів у місцеві суди різних областей України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив п'ятьох суддів у місцеві загальні суди Волині.Указ про призначення суддів з'явився на сайті глави держави 5 серпня."Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої другої статті 128 Конституції України постановляю призначити у місцевих загальних судах на посаду судді Локачинського районного суду Волинської області", - йдеться в указі Про призначення суддів №313/2020.Ще двома указами Володимир Зеленський призначив на посаду:- судді Іваничівського районного суду Волинської області- судді Луцького міськрайонного суду Волинської області- судді Рожищенського районного суду Волинської області- судді Любомльського районного суду Волинської областіВсього трьома указами глава держави призначив 90 суддів у місцеві суди різних областей України.

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