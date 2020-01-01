У Шацькому районі посеред білого дня горів автомобіль
Сьогодні, 09:39
В селі Плоске Шацького району горів автомобіль.
Зазначається, що 6 серпня о 13:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу авто на вулиці Садовій, - інформує ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу локалізували о 13:50, а ліквідували о 13:52.
Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.
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Зазначається, що 6 серпня о 13:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу авто на вулиці Садовій, - інформує ДСНС у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС у Волинській області. Пожежу локалізували о 13:50, а ліквідували о 13:52.
Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.
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