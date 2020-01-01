Коронавірус у Любешівському районі: де виявили нові випадки станом на 7 серпня

Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19: 2 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Міжгайці, 1 – с. Березичі, 1 – с. Гірки, 1 – с. Заріка.Надійшов один негативний результат у жительки Любешева, - йдеться на сайті Любешівської РДА.Одужали 3 жителі селища Любешів.Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 3 – смт Любешів, 2 – с. Хоцунь.Загалом, станом на 7 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 89 осіб. 4 випадки завершилися летально.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпняЗа весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:Любешів – 60 (40 одужали), в тому числі 1 летальний;Ветли – 11 (10 одужали);Зарудчі – 12 (8 одужали);Судче – 9 (1 одужала);Люб’язь – 8 (8 одужали);В’язівне – 7 (5 одужали);Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;Проходи – 4 (2 одужали);Деревок – 4 (4 одужали);Гірки – 4;Великий Курінь – 3 (1 одужав);Цир – 2, в тому числі 1 летальний;Любешівська Воля – 2 (2 одужали);Нові Березичі – 2 (2 одужали);Щитинь – 2;Березичі – 2;Дольськ – 2 (1 одужав);Залізниця - 1 (одужала);Седлище – 1 (одужав);Мукошин – 1;Пожіг – 1;Міжгайці – 2;Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;Невір – 1;Березна Воля – 1;Заріка - 1.