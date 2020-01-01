Коронавірус у Любешівському районі: де виявили нові випадки станом на 7 серпня
Сьогодні, 11:59
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19: 2 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Міжгайці, 1 – с. Березичі, 1 – с. Гірки, 1 – с. Заріка.
Надійшов один негативний результат у жительки Любешева, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Одужали 3 жителі селища Любешів.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 3 – смт Любешів, 2 – с. Хоцунь.
Загалом, станом на 7 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 89 осіб. 4 випадки завершилися летально.
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За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 60 (40 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
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Надійшов один негативний результат у жительки Любешева, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
Одужали 3 жителі селища Любешів.
Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 3 – смт Любешів, 2 – с. Хоцунь.
Загалом, станом на 7 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 89 осіб. 4 випадки завершилися летально.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одна смерть і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 7 серпня
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
Любешів – 60 (40 одужали), в тому числі 1 летальний;
Ветли – 11 (10 одужали);
Зарудчі – 12 (8 одужали);
Судче – 9 (1 одужала);
Люб’язь – 8 (8 одужали);
В’язівне – 7 (5 одужали);
Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;
Проходи – 4 (2 одужали);
Деревок – 4 (4 одужали);
Гірки – 4;
Великий Курінь – 3 (1 одужав);
Цир – 2, в тому числі 1 летальний;
Любешівська Воля – 2 (2 одужали);
Нові Березичі – 2 (2 одужали);
Щитинь – 2;
Березичі – 2;
Дольськ – 2 (1 одужав);
Залізниця - 1 (одужала);
Седлище – 1 (одужав);
Мукошин – 1;
Пожіг – 1;
Міжгайці – 2;
Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;
Невір – 1;
Березна Воля – 1;
Заріка - 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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