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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус у Любешівському районі: де виявили нові випадки станом на 7 серпня

Коронавірус у Любешівському районі: де виявили нові випадки станом на 7 серпня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19: 2 – смт Любешів, 2 – с. Зарудчі, 1 – с. Судче, 1 – с. Міжгайці, 1 – с. Березичі, 1 – с. Гірки, 1 – с. Заріка.

Надійшов один негативний результат у жительки Любешева, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

Одужали 3 жителі селища Любешів.

Надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 жителів району: 3 – смт Любешів, 2 – с. Хоцунь.

Загалом, станом на 7 серпня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 150 жителів Любешівського району, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 89 осіб. 4 випадки завершилися летально.

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За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

Любешів – 60 (40 одужали), в тому числі 1 летальний;

Ветли – 11 (10 одужали);

Зарудчі – 12 (8 одужали);

Судче – 9 (1 одужала);

Люб’язь – 8 (8 одужали);

В’язівне – 7 (5 одужали);

Підкормілля – 6 (3 одужали), в тому числі 1 летальний;

Проходи – 4 (2 одужали);

Деревок – 4 (4 одужали);

Гірки – 4;

Великий Курінь – 3 (1 одужав);

Цир – 2, в тому числі 1 летальний;

Любешівська Воля – 2 (2 одужали);

Нові Березичі – 2 (2 одужали);

Щитинь – 2;

Березичі – 2;

Дольськ – 2 (1 одужав);

Залізниця - 1 (одужала);

Седлище – 1 (одужав);

Мукошин – 1;

Пожіг – 1;

Міжгайці – 2;

Лобна – 1, в тому числі 1 летальний;

Невір – 1;

Березна Воля – 1;

Заріка - 1.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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