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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус у Камінь-Каширському районі: де за останню добу виявили небезпечну недугу

Коронавірус у Камінь-Каширському районі: де за останню добу виявили небезпечну недугу
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної інфекції (місто Камінь-Каширський).

А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявили у 249 жителів району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.

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Теги: Камінь-Каширський, коронавірус
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