Коронавірус у Камінь-Каширському районі: де за останню добу виявили небезпечну недугу
Сьогодні, 16:05
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 1 новий випадок коронавірусної інфекції (місто Камінь-Каширський).
А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявили у 249 жителів району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявили у 249 жителів району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 7 серпня в області зареєстрували 4162 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3120 осіб. 90 випадків хвороби завершилося летально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку на коронавірус захворіли працівники податкової служби
06 серпень, 13:09
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус у Камінь-Каширському районі: де за останню добу виявили небезпечну недугу
Сьогодні, 16:05
На Волині помер керівник комунального підприємства
Сьогодні, 15:27
Волинянин незаконно займався прийомом металобрухту
Сьогодні, 15:15
На польському кордоні зловили трьох українців, які хотіли потайки провезти значну суму готівки
Сьогодні, 15:01