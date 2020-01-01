Коронавірус у Камінь-Каширському районі: де за останню добу виявили небезпечну недугу





А загалом за весь період спостереження COVID-19 виявили у 249 жителів району, - йдеться на сайті Камінь-Каширської РДА.



Нагадаємо, що з

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