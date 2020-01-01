Волинянин здобув 10 медалей в 10 видах програми чемпіонату України з веслування
Сьогодні, 17:18
На чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное пам’яті заслуженого тренера України Вячеслава Сорокіна у Дніпрі, ковельский каноїст Віктор Свиридюк завоював 10 медалей в 10 видах програми чемпіонату України серед молоді.
Про це інформує Федерація каное України у Facebook, - пише Район.Ковель.
Загалом Віктор здобув п'ять золотих, дві срібних, три бронзових медалі.
Тренерами спортсмена є Лариса Гурська, Володимир Троцюк.
«Більше видів програми просто не було. Цей рекорд можна тільки повторити», – написала у дописі Федерація каное України.
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Про це інформує Федерація каное України у Facebook, - пише Район.Ковель.
Загалом Віктор здобув п'ять золотих, дві срібних, три бронзових медалі.
Тренерами спортсмена є Лариса Гурська, Володимир Троцюк.
«Більше видів програми просто не було. Цей рекорд можна тільки повторити», – написала у дописі Федерація каное України.
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