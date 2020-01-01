Судитимуть чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки був у розшуку
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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем Любомля убивства одного знайомого та заподіяння легких тілесних ушкоджень ще двом.
Нагадаємо, що уночі 3 квітня 2017 року чоловік на території складських приміщень в Любомлі у ході конфлікту майже впритул вистрілив волинянину в груди з пістолета й убив.
Тоді чоловік стріляв ще в двох людей, проте вони постраждали менше.
Обвинуваченого у вчиненні цих злочинів, який довгий час переховувався від правоохоронних органів, проте врешті був затриманий, очікує лава підсудних.
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Уразі доведення винуватості йому загрожує покарання аж до 15 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, що уночі 3 квітня 2017 року чоловік на території складських приміщень в Любомлі у ході конфлікту майже впритул вистрілив волинянину в груди з пістолета й убив.
Тоді чоловік стріляв ще в двох людей, проте вони постраждали менше.
Обвинуваченого у вчиненні цих злочинів, який довгий час переховувався від правоохоронних органів, проте врешті був затриманий, очікує лава підсудних.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Затримали чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки перебував у розшуку. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО
Уразі доведення винуватості йому загрожує покарання аж до 15 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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