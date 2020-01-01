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Судитимуть чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки був у розшуку

Судитимуть чоловіка, який вбив людину на Волині і три роки був у розшуку
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем Любомля убивства одного знайомого та заподіяння легких тілесних ушкоджень ще двом.

Нагадаємо, що уночі 3 квітня 2017 року чоловік на території складських приміщень в Любомлі у ході конфлікту майже впритул вистрілив волинянину в груди з пістолета й убив.

Тоді чоловік стріляв ще в двох людей, проте вони постраждали менше.

Обвинуваченого у вчиненні цих злочинів, який довгий час переховувався від правоохоронних органів, проте врешті був затриманий, очікує лава підсудних.

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Уразі доведення винуватості йому загрожує покарання аж до 15 років позбавлення волі.

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Теги: вбивство, Любомль, суд, Волинь, розшук
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