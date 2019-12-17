У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
Сьогодні, 15:40
За самовільну порубку дубів затримали жителя Ківерцівського району.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, чоловік уже неодноразово був учасником подібних інцидентів. Цього разу самовільно зрізав дерево цінної породи у Мощаницькому лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».
Виявили самовільну порубку працівники державної лісової охорони підприємства. За деякий час правоохоронцям вдалося затримати лісопорушника.
Триває розслідування справи.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, чоловік уже неодноразово був учасником подібних інцидентів. Цього разу самовільно зрізав дерево цінної породи у Мощаницькому лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».
Виявили самовільну порубку працівники державної лісової охорони підприємства. За деякий час правоохоронцям вдалося затримати лісопорушника.
Триває розслідування справи.
Головне фото - ілюстративне.
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