У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи





Про це



Зазначають, чоловік уже неодноразово був учасником подібних інцидентів. Цього разу самовільно зрізав дерево цінної породи у Мощаницькому лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».



Виявили самовільну порубку працівники державної лісової охорони підприємства. За деякий час правоохоронцям вдалося затримати лісопорушника.



Триває розслідування справи.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За самовільну порубку дубів затримали жителя Ківерцівського району.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Зазначають, чоловік уже неодноразово був учасником подібних інцидентів. Цього разу самовільно зрізав дерево цінної породи у Мощаницькому лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».Виявили самовільну порубку працівники державної лісової охорони підприємства. За деякий час правоохоронцям вдалося затримати лісопорушника.Триває розслідування справи.

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