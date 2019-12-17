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У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи

У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
За самовільну порубку дубів затримали жителя Ківерцівського району.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зазначають, чоловік уже неодноразово був учасником подібних інцидентів. Цього разу самовільно зрізав дерево цінної породи у Мощаницькому лісництві ДП «ЛМГ «Звірівське».

Виявили самовільну порубку працівники державної лісової охорони підприємства. За деякий час правоохоронцям вдалося затримати лісопорушника.

Триває розслідування справи.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: лісництво, дерево, Волинь
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