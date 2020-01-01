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На луцькій автостанції автобуси перевіряли на дотримання карантину: чи виявили порушення. ВІДЕО

На луцькій автостанції автобуси перевіряли на дотримання карантину: чи виявили порушення. ВІДЕО
Від часу запровадженя карантину патрульні поліцейські Волині склали на порушників 89 протоколів.

Про це "Суспільному" розповів речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович.

Каже: маршрутні транспортні засоби перевіряють постійно на дотримання протиепідемічних вимог.

На луцькій автостанції №1 патрульні перевіряють автобуси. В автобусі «Луцьк-Демидівка» майже усі місця зайняті. Інспектор патрульної поліції Павло Русинчук зробив попередження пасажирам без масок та водію. Каже: упродовж години перевірки транспортних засобів адміністративних матеріалів не складали. Обійшлися роз’яснювальною роботою.

"З одним пасажиром провели бесіду. Зробили попередження. В основному обмежуємося попередженнями, так як враховуємо, що складність ситуації і великий штраф", - говорить інспектор.

Одягнув респіратор на вимогу поліції Олександр Іванов. Каже: не вважає носіння масок ефективним захистом.

Водій автобуса Анатолій Лізарук говорить, що коли пасажири сідають в транспорт – усі в захисних масках. Коли сідають – знімають їх.

"Дивишся у дзеркало – ніби усі в масках, а це ж не будеш цілу дорогу сидіти у масці. Треба дорогу глядіти шоферові»", - каже водій.

Зі слів прес-офіцера патрульної поліції Волині Богдана Павловича, такі перевірки інспектори проводять постійно, відколи відновили міжміське і міжобласне сполучення рейсових автобусів.


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Теги: Луцьк, автостанція, порушення карантину
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