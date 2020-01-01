Ранок 12 серпня: в Україні – 1433 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48





Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



За добу померли 19 осіб. А загалом від початку пандемії померло 1 970 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 45 686 осіб (за добу - 752).



Статистика COVID-19 у регіонах:



м. Київ — 9869 (+192)

Вінницька область — 3043 (+41)

Волинська область — 4423 (+48)

Дніпропетровська область — 1602 (+31)

Донецька область — 1011 (+29)

Житомирська область — 2215 (+37)

Закарпатська область — 5946 (+71)

Запорізька область — 971 (+12)

Івано-Франківська область — 6039 (+128)

Кіровоградська область — 728 (+3)

Київська область — 4307 (+68)

Львівська область — 11308 (+166)

Луганська область — 160 (+3)

Миколаївська область — 744 (+15)

Одеська область — 4458 (+94)

Полтавська область — 514 (+11)

Рівненська область — 7114 (+96)

Сумська область — 716 (+14)

Тернопільська область — 3413 (+38)

Харківська область — 5169 (+139)

Херсонська область — 276 (+5)

Хмельницька область — 1413 (+37)

Чернівецька область — 6980 (+113)

Черкаська область — 1049 (+10)

Чернігівська область — 1080 (+42)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. А на Волині за добу – 48 нових випадків.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.За добу померли 19 осіб. А загалом від початку пандемії померло 1 970 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 45 686 осіб (за добу - 752).Статистика COVID-19 у регіонах:м. Київ — 9869 (+192)Вінницька область — 3043 (+41)Волинська область — 4423 (+48)Дніпропетровська область — 1602 (+31)Донецька область — 1011 (+29)Житомирська область — 2215 (+37)Закарпатська область — 5946 (+71)Запорізька область — 971 (+12)Івано-Франківська область — 6039 (+128)Кіровоградська область — 728 (+3)Київська область — 4307 (+68)Львівська область — 11308 (+166)Луганська область — 160 (+3)Миколаївська область — 744 (+15)Одеська область — 4458 (+94)Полтавська область — 514 (+11)Рівненська область — 7114 (+96)Сумська область — 716 (+14)Тернопільська область — 3413 (+38)Харківська область — 5169 (+139)Херсонська область — 276 (+5)Хмельницька область — 1413 (+37)Чернівецька область — 6980 (+113)Черкаська область — 1049 (+10)Чернігівська область — 1080 (+42)

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