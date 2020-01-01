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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 12 серпня: в Україні – 1433 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48

Ранок 12 серпня: в Україні – 1433 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48
В Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. А на Волині за добу – 48 нових випадків.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу померли 19 осіб. А загалом від початку пандемії померло 1 970 осіб. Кількість людей, що одужали сягнула вже 45 686 осіб (за добу - 752).

Статистика COVID-19 у регіонах:

м. Київ — 9869 (+192)
Вінницька область — 3043 (+41)
Волинська область — 4423 (+48)
Дніпропетровська область — 1602 (+31)
Донецька область — 1011 (+29)
Житомирська область — 2215 (+37)
Закарпатська область — 5946 (+71)
Запорізька область — 971 (+12)
Івано-Франківська область — 6039 (+128)
Кіровоградська область — 728 (+3)
Київська область — 4307 (+68)
Львівська область — 11308 (+166)
Луганська область — 160 (+3)
Миколаївська область — 744 (+15)
Одеська область — 4458 (+94)
Полтавська область — 514 (+11)
Рівненська область — 7114 (+96)
Сумська область — 716 (+14)
Тернопільська область — 3413 (+38)
Харківська область — 5169 (+139)
Херсонська область — 276 (+5)
Хмельницька область — 1413 (+37)
Чернівецька область — 6980 (+113)
Черкаська область — 1049 (+10)
Чернігівська область — 1080 (+42)

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Теги: коронавірус, випадки, хвороба
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