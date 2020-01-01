Поліція Волині шукає патрульних
Сьогодні, 18:45
Триває набір до лав патрульної поліції Волинської області.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
В Управлінні патрульної поліції пропонують:
- заробітна плата від 11 200 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;
- кар’єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.
Заповнити анкету можна на сайті за цим посиланням.
Усі деталі - тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.
В Управлінні патрульної поліції пропонують:
- заробітна плата від 11 200 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;
- кар’єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.
Заповнити анкету можна на сайті за цим посиланням.
Усі деталі - тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Напишіть будь ласка скільки треба хабара заносити начальнику за зміну?
У поліції виявляється ще й зарплату платять! Думав, дали пістолет, смугасту палицю і крутись, як хочеш, заробляй гроші!
Хабар залежить від того до якого кадровика, що збирає та готовить документи, попадеш. А коли затвердять на посаду вуличного поліціянта, якого керівництво безжалісно пхає у всі дірки ще невідомо до котрого начальника у підпорядкування попадеш. А тому начальники також всі різні, - один бере, інший не бере.
Останні новини
Волинянин під час копання траншеї знайшов людські рештки
Сьогодні, 19:39
Луцький терорист Максим Кривош припинив голодування
Сьогодні, 19:10
Поліція Волині шукає патрульних
Сьогодні, 18:45
У волинянина з господарської споруди викрали скутер
Сьогодні, 18:20