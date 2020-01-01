Поліція Волині шукає патрульних





Про це



В Управлінні патрульної поліції пропонують:

- заробітна плата від 11 200 гривень;

- можливість компенсації витрат за оренду житла;

- квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;

- кар’єра у структурі патрульної поліції;

- безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.



Заповнити анкету можна на сайті за цим



Усі деталі - тут.





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