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Поліція Волині шукає патрульних

Поліція Волині шукає патрульних
Триває набір до лав патрульної поліції Волинської області.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

В Управлінні патрульної поліції пропонують:
- заробітна плата від 11 200 гривень;
- можливість компенсації витрат за оренду житла;
- квартира у лізинг для сім’ї поліцейського;
- кар’єра у структурі патрульної поліції;
- безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

Заповнити анкету можна на сайті за цим посиланням.

Усі деталі - тут.


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Теги: Волинь, патрульні, набір
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Коментарі 3
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Напишіть будь ласка скільки треба хабара заносити начальнику за зміну?
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У поліції виявляється ще й зарплату платять! Думав, дали пістолет, смугасту палицю і крутись, як хочеш, заробляй гроші!
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Хабар залежить від того до якого кадровика, що збирає та готовить документи, попадеш. А коли затвердять на посаду вуличного поліціянта, якого керівництво безжалісно пхає у всі дірки ще невідомо до котрого начальника у підпорядкування попадеш. А тому начальники також всі різні, - один бере, інший не бере.
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