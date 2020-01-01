Снаряди, міни і гранати: за тиждень на Волині знайшли 21 боєприпас
Сьогодні, 07:36
Протягом тижня на території Волинської області виявили 21 боєприпас часів Другої Світової війни.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, протягом тижня піротехнічні підрозділи ДСНС Волині вилучили та знищили 21 застарілий боєприпас - 3 артилерійських снаряди, 7 мінометних мін та 11 ручних гранат часів Другої світової війни.
Боєприпаси виявили у селах Риковичі Іваничівського, Сапогів Ківерцівського, Седище Старовижівського районів та місті Ківерці.
На небезпечні знахідки люди натрапляють у різних місцях - у лісах, на полі та відкритих територіях. Загалом, з початку року на Волині, зафіксували 792 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Рятувальники наголошують, що при знаходженні боєприпасів або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Так, протягом тижня піротехнічні підрозділи ДСНС Волині вилучили та знищили 21 застарілий боєприпас - 3 артилерійських снаряди, 7 мінометних мін та 11 ручних гранат часів Другої світової війни.
Боєприпаси виявили у селах Риковичі Іваничівського, Сапогів Ківерцівського, Седище Старовижівського районів та місті Ківерці.
На небезпечні знахідки люди натрапляють у різних місцях - у лісах, на полі та відкритих територіях. Загалом, з початку року на Волині, зафіксували 792 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Рятувальники наголошують, що при знаходженні боєприпасів або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».
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