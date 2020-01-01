Знову – антирекорд: в Україні за добу виявили 1 967 випадків коронавірусу, на Волині – 86
Сьогодні, 09:03
В Україні станом на 19 серпня зафіксували вже понад 96 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у майже 2 тисячі.
Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людини, з них 28 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 49 737 людей, за добу - 812.
На Волині загалом захворіли 4 878 людей, з них за останню добу - 86. Одужало - 3519 (83 за останню добу) померло - 107, у тому числі 1 за останню добу.
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Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людини, з них 28 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 49 737 людей, за добу - 812.
На Волині загалом захворіли 4 878 людей, з них за останню добу - 86. Одужало - 3519 (83 за останню добу) померло - 107, у тому числі 1 за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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