Знову – антирекорд: в Україні за добу виявили 1 967 випадків коронавірусу, на Волині – 86

В Україні станом на 19 серпня зафіксували вже понад 96 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у майже 2 тисячі.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людини, з них 28 - за останню добу.Одужали від хвороби вже 49 737 людей, за добу - 812.На Волині загалом захворіли 4 878 людей, з них за останню добу - 86. Одужало - 3519 (83 за останню добу) померло - 107, у тому числі 1 за останню добу.