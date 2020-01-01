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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Знову – антирекорд: в Україні за добу виявили 1 967 випадків коронавірусу, на Волині – 86

Знову – антирекорд: в Україні за добу виявили 1 967 випадків коронавірусу, на Волині – 86
В Україні станом на 19 серпня зафіксували вже понад 96 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у майже 2 тисячі.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Так, з 96 403 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 967 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 144 людини, з них 28 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 49 737 людей, за добу - 812.

На Волині загалом захворіли 4 878 людей, з них за останню добу - 86. Одужало - 3519 (83 за останню добу) померло - 107, у тому числі 1 за останню добу.







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Теги: коронавірус, РНБО, статистика
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