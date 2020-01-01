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Японія вирощуватиме ліс, щоб використовувати його як паливо для електростанцій

Японія вирощуватиме ліс, щоб використовувати його як паливо для електростанцій
Японія розглядає можливість вирощування "енергетичних лісових плантацій" як палива для електростанцій. Як зазначають в уряді, підвищення залежності країни від лісової біомаси допоможе згладити кліматичні зміни, оскільки зростаючі ліси через фотосинтез поглинають вуглекислий газ, пише Eco Town.

«Використання деревної біомаси, одержуваної від плантацій швидкозростаючих порід дерев, скоротить викид нового вуглекислого газу в атмосферу, - зауважують в уряді Японії. - Висадивши "енергетичні плантації" для вирощування виключно біомаси, можна буде скоротити трудові та лісівницькі витрати на одну третину, оскільки проріджування лісів буде непотрібним».

Наразі японці використовують для електростанцій у якості палива біомасу, одержану під час проріджування лісів від сухих гілок або дерев, а також в ході промислової обробки деревини.

Використання біомаси для електроенергії підвищить ступінь енергетичної самостійності Японії і забезпечить її ресурсами на випадок природних катаклізмів і надзвичайних ситуацій.

Крім того, вирощування швидкозростаючих дерев замість кедра, використовуваного зазвичай у Японії у будівельних потребах, дозволить збільшити отримання біомаси у 2,5 рази, вважають в уряді країни.

У липні цього року уряд Японії створив міжвідомчу групу експертів для вивчення технічної доцільності проєкту "енергетичних плантацій".

Наразі відновлювані енергетичні джерела в Японії, такі як вітряні генератори і сонячні панелі, дають 17% всієї електроенергії. Уряд країни поставив за мету до березня 2031 року довести частку відновлюваної енергії до 22-24%, а викиди парникових газів скоротити до 2030 року на 26%.

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Теги: Японія, ліс, електростанція, паливо
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