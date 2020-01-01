вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів

У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів
На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Горохівського району 21 серпня у зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірусу прийняли рішення посилити запроваджені на території району протиепідемічні заходи та продовжити обстеження закладів на дотримання карантину.

Про це повідомляє Горохівська райдержадміністрація.

Як поінформувала завідувач Горохівського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Тетяна Рощина, на сьогодні стан захворюваності на COVID-19 в районі не дає змоги перейти до послаблення обмежень. Тетяна Рощина повідомила, що станом на 21 серпня в районі зареєстрували 234 випадки захворювання COVID-19, з них 2 - летальних. Всього отримали 449 екстрених повідомлень про підозру на СOVID-19 (4 - за останню добу). На активному спостереженні перебувають 50 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Заключну дезінфекцію здійснили в 32-х осередках.

Окрім того, комісія розглянула декілька звернень щодо проведення масових заходів у місті та районі. Утім, вирішили не відновлювати проведення культурно-масових заходів.

Голова райдержадміністрації Сергій Мишленик наголосив управлінню Держпродспоживслужби в районі та Горохівському відділу поліції ГУНП у Волинській області на посиленні контролю за дотриманням заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду в закладах харчування, режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохівський район, РДА, комісія, карантин, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У районі на Волині від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 14:56
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 21 серпня
Сьогодні, 10:21
Ранок 21 серпня: в Україні – 2106 нових випадків коронавірусу, на Волині – 60
Сьогодні, 09:01
На Волині на одну збільшилася кількість «коронавірусних» лікарень першої хвилі
20 серпень, 16:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк святкуватиме День міста два дні
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого
Сьогодні, 16:16
У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини
Сьогодні, 16:04
У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів
Сьогодні, 15:51
Із зони ООС до Луцька повернулася руда спанієль на прізвисько «Леді». ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
У селі на Волині через замикання електромережі сталася пожежа
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
В Україні оновили зони карантину: де опинилися міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК В Україні оновили зони карантину: де опинилися міста і райони Волині. ПЕРЕЛІК
20 серпень, 21:11
Італія посилює карантин через зростання хворих на COVID-19 Італія посилює карантин через зростання хворих на COVID-19
17 серпень, 04:16
У двох працівників Ківерцівської РДА виявили COVID-19 У двох працівників Ківерцівської РДА виявили COVID-19
10 серпень, 17:02
В Україні на перетинах «зелених» та «червоних» зон встановлять пости В Україні на перетинах «зелених» та «червоних» зон встановлять пости
29 липень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на території гідрологічної пам'ятки рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 16:42
 0
На Театральному майдані Луцька два дні триватиме ярмарок
Сьогодні, 16:35
 0
Через «Ягодин» чоловік під виглядом «гуманітарки» для благодійної організації хотів провезти товар
Сьогодні, 16:30
 0
У Жидичині бус на смерть збив велосипедиста: просять опізнати загиблого
Сьогодні, 16:16
 0
У Луцьку влаштовують благодійний концерт заради порятунку 17-річної дівчини
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8