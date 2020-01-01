У районі на Волині вирішили посилити карантин і не дозволяти масових заходів





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Як поінформувала завідувач Горохівського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Тетяна Рощина, на сьогодні стан захворюваності на COVID-19 в районі не дає змоги перейти до послаблення обмежень. Тетяна Рощина повідомила, що станом на 21 серпня в районі зареєстрували 234 випадки захворювання COVID-19, з них 2 - летальних. Всього отримали 449 екстрених повідомлень про підозру на СOVID-19 (4 - за останню добу). На активному спостереженні перебувають 50 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Заключну дезінфекцію здійснили в 32-х осередках.



Окрім того, комісія розглянула декілька звернень щодо проведення масових заходів у місті та районі. Утім, вирішили не відновлювати проведення культурно-масових заходів.



Голова райдержадміністрації Сергій Мишленик наголосив управлінню Держпродспоживслужби в районі та Горохівському відділу поліції ГУНП у Волинській області на посиленні контролю за дотриманням заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду в закладах харчування, режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Горохівського району 21 серпня у зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірусу прийняли рішення посилити запроваджені на території району протиепідемічні заходи та продовжити обстеження закладів на дотримання карантину.Про це повідомляє Горохівська райдержадміністрація.Як поінформувала завідувач Горохівського міжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», на сьогодні стан захворюваності на COVID-19 в районі не дає змоги перейти до послаблення обмежень. Тетяна Рощина повідомила, що станом на 21 серпня в районі зареєстрували 234 випадки захворювання COVID-19, з них 2 - летальних. Всього отримали 449 екстрених повідомлень про підозру на СOVID-19 (4 - за останню добу). На активному спостереженні перебувають 50 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Заключну дезінфекцію здійснили в 32-х осередках.Окрім того, комісія розглянула декілька звернень щодо проведення масових заходів у місті та районі. Утім, вирішили не відновлювати проведення культурно-масових заходів.Голова райдержадміністрації Сергій Мишленик наголосив управлінню Держпродспоживслужби в районі та Горохівському відділу поліції ГУНП у Волинській області на посиленні контролю за дотриманням заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду в закладах харчування, режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті.

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