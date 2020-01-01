У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»





За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, інформують у



За кермом транспортного засобу перебував 33-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди велосипедист загинув.



Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини летальної ДТП.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 серпня на автодорозі у селі Жидичин Ківерцівського району Мерседес Sprinter насмерть збив велосипедиста.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, інформують у Нацполіції За кермом транспортного засобу перебував 33-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди велосипедист загинув.Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини летальної ДТП.

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