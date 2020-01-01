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У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»

У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
21 серпня на автодорозі у селі Жидичин Ківерцівського району Мерседес Sprinter насмерть збив велосипедиста.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, інформують у Нацполіції.

За кермом транспортного засобу перебував 33-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди велосипедист загинув.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини летальної ДТП.

Зображення ілюстративне

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Теги: велосипед. аварія, Жидичин, кримінал
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Коментарі 2
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Мабуть не бус, а водій бусу є причиною загибелі людини
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Кримінал - це свідоме порушення чинних законів. У випадку з бусом - відкрили кримінальне провадження, або, як казали до прийняття чинного Кримінального процесуального Кодексу України, порушили кримінальну справу. Кримінальну, а не як часто можна почути і прочитати - "карну справу".
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