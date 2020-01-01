У Жидичині бус на смерть збив 80-річного велосипедиста: поліція завела «кримінал»
Сьогодні, 10:32
21 серпня на автодорозі у селі Жидичин Ківерцівського району Мерседес Sprinter насмерть збив велосипедиста.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, інформують у Нацполіції.
За кермом транспортного засобу перебував 33-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди велосипедист загинув.
Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини летальної ДТП.
Зображення ілюстративне
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За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, інформують у Нацполіції.
За кермом транспортного засобу перебував 33-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 80-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди велосипедист загинув.
Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини летальної ДТП.
Зображення ілюстративне
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Коментарі 2
Мабуть не бус, а водій бусу є причиною загибелі людини
Кримінал - це свідоме порушення чинних законів. У випадку з бусом - відкрили кримінальне провадження, або, як казали до прийняття чинного Кримінального процесуального Кодексу України, порушили кримінальну справу. Кримінальну, а не як часто можна почути і прочитати - "карну справу".
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