В Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Станов на 9:00 23 серпня в Україні - 104 958 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2271 летальний, 52 235 пацієнтів одужало, - повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.Загалом провели 1 416 001 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 500 пацієнтів.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3592 випадки;Волинська область — 5102 випадки;Дніпропетровська область — 1966 випадків;Донецька область — 1234 випадки;Житомирська область — 2821 випадок;Закарпатська область — 6987 випадків;Запорізька область — 1331 випадок;Івано-Франківська область — 7805 випадків;Кіровоградська область — 764 випадки;м. Київ — 11 814 випадків;Київська область — 4952 випадки;Львівська область — 13 111 випадків;Луганська область — 243 випадки;Миколаївська область — 981 випадок;Одеська область — 5909 випадків;Полтавська область — 642 випадки;Рівненська область — 8460 випадків;Сумська область — 1165 випадків;Тернопільська область — 4626 випадків;Харківська область — 7493 випадки;Херсонська область — 334 випадки;Хмельницька область — 1946 випадків;Чернівецька область — 8926 випадків;Черкаська область — 1286 випадків;Чернігівська область — 1468 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 серпня 2020 року до Центру надійшло 1990 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 163 809 повідомлень про підозру на COVID-19.