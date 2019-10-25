Cтяги з Євромайдану, АТО і ООС: у місті на Волині презентували колекцію прапорів. ФОТО
Сьогодні, 02:15
Під час святкування Дня Національного Прапора України в Камені-Каширському краєзнавчий музей представив колекцію прапорів.
Це стяги з Євромайдану, АТО і ООС та історичний стяг, розгорнутий в Камені-Каширському 24 серпня 1991 року. Про це у facebook повідомила директорка музею Наталія Пась.
"Прапори з Євромайдану передали на зберігання до музею Іван Химчик і Сергій Панасюк. Національні стяги з підписами бійців із зони АТО і ООС доручили зберігати в музейній фондовій колекції воїни-земляки: Демидюк Володимир Максимович, Лукашик Василь, Чурак Галина Степанівна від імені сина Андрія і Дмитрука Олександра з с. Карпилівка, Вадим Савін, Олег Коханюк, Андрій Сахарчук, Віктор Симоненко, волонтери: Олег Ліпич і Сергій Шумік, капелан отець Володимир Мицько, Вероніка Романович", - йдеться в дописі.
З нагоди Дня Незалежності музей організував виставку «Звитяга України», де на 12 постерах представили героїв Армії Української Народної Республіки.
"Петро Болбочан, Петро Франко, Христина Сушко, Євген Коновалець, Михайло Омелянович-Павленко, Михайло Білинський, Марко Безручко, Всеволод Петрів, Олександр Удовиченко, Василь Тютюнник, Дмитро Вітовський, Олекса Алмазів – військова еліта Української Народної Революції 1917-1921 років. Кожна постать з перелічених – легендарна", - зазначила Наталія Пась.
Комплект плакатів підготовив Інститут Національної Пам`яті.
Виставка буде тривати до 15 вересня. Всі охочі зможуть ознайомитись з виставкою в робочі дні музею.
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Це стяги з Євромайдану, АТО і ООС та історичний стяг, розгорнутий в Камені-Каширському 24 серпня 1991 року. Про це у facebook повідомила директорка музею Наталія Пась.
"Прапори з Євромайдану передали на зберігання до музею Іван Химчик і Сергій Панасюк. Національні стяги з підписами бійців із зони АТО і ООС доручили зберігати в музейній фондовій колекції воїни-земляки: Демидюк Володимир Максимович, Лукашик Василь, Чурак Галина Степанівна від імені сина Андрія і Дмитрука Олександра з с. Карпилівка, Вадим Савін, Олег Коханюк, Андрій Сахарчук, Віктор Симоненко, волонтери: Олег Ліпич і Сергій Шумік, капелан отець Володимир Мицько, Вероніка Романович", - йдеться в дописі.
З нагоди Дня Незалежності музей організував виставку «Звитяга України», де на 12 постерах представили героїв Армії Української Народної Республіки.
"Петро Болбочан, Петро Франко, Христина Сушко, Євген Коновалець, Михайло Омелянович-Павленко, Михайло Білинський, Марко Безручко, Всеволод Петрів, Олександр Удовиченко, Василь Тютюнник, Дмитро Вітовський, Олекса Алмазів – військова еліта Української Народної Революції 1917-1921 років. Кожна постать з перелічених – легендарна", - зазначила Наталія Пась.
Комплект плакатів підготовив Інститут Національної Пам`яті.
Виставка буде тривати до 15 вересня. Всі охочі зможуть ознайомитись з виставкою в робочі дні музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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