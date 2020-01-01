Потрібно 150 тисяч доларів: під час благодійного концерту у Луцьку онкохворій дівчині зібрали 65 тисяч гривень
Сьогодні, 20:39
Майже 65 тисяч гривень зібрали під час благодійного концерту в Луцьку для лікування 17-річної волинянки Альбіни Ярмолюк.
Про це розповіла Суспільному тітка дівчини, організаторка благодійної акції Оксана Краля.
17-річна волинянка, Альбіна Ярмолюк цього року закінчила одинадцятий клас, склала ЗНО та готувалася до вступу. Свою хворобу дівчина виявила випадково. На тілі почали з'являтися синці, думала, що вдарилася, але вони не зникали. Щодня синців ставало все більше, - розповіла сестра Альбіни - Аліна Брочковська. Поїхали до гематолога, Аліну одразу поклали в лікарню та повідомили невтішний діагноз - гострий міелобластний лейкоз. На лікування потрібно щонайменше 150 тисяч доларів, - каже тітка Оксана Краля.
Оксана Краля організувала благодійний концерт для збору коштів на лікування племінниці. До акції долучилися волинські співаки, актори, кондитери, фотографи. Усі учасники концерту «Я. Альбіна - перемога» долучилися на благодійних засадах.
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Заслужений артист України Олександр Голощук каже, що захотів допомогти, долучитися до збору грошей на лікування Альбіни, саме тому прийняв запрошення взяти участь у благодійному концерті.
Луцькі кондитери організували ярмарок солодощів. Народні майстри продавали свої роботи, а вторговані гроші віддали на благодійність. На Театральному майдані обласного центру, де відбувалося дійство впродовж семи годин, стояли благодійні скриньки, і кожен там міг залишити гроші на лікування Альбіни.
Нині Альбіна Ярмолюк пройшла перший курс хіміотерапії в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Нині збирають гроші на продовження лікування закордоном. Тітка дівчини Оксана Краля каже: якщо рівень тромбоцитів нормалізується, лікування продовжать у Польщі.
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Про це розповіла Суспільному тітка дівчини, організаторка благодійної акції Оксана Краля.
17-річна волинянка, Альбіна Ярмолюк цього року закінчила одинадцятий клас, склала ЗНО та готувалася до вступу. Свою хворобу дівчина виявила випадково. На тілі почали з'являтися синці, думала, що вдарилася, але вони не зникали. Щодня синців ставало все більше, - розповіла сестра Альбіни - Аліна Брочковська. Поїхали до гематолога, Аліну одразу поклали в лікарню та повідомили невтішний діагноз - гострий міелобластний лейкоз. На лікування потрібно щонайменше 150 тисяч доларів, - каже тітка Оксана Краля.
Оксана Краля організувала благодійний концерт для збору коштів на лікування племінниці. До акції долучилися волинські співаки, актори, кондитери, фотографи. Усі учасники концерту «Я. Альбіна - перемога» долучилися на благодійних засадах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 17-річній дівчині з Луцька терміново потрібна допомога
Заслужений артист України Олександр Голощук каже, що захотів допомогти, долучитися до збору грошей на лікування Альбіни, саме тому прийняв запрошення взяти участь у благодійному концерті.
Луцькі кондитери організували ярмарок солодощів. Народні майстри продавали свої роботи, а вторговані гроші віддали на благодійність. На Театральному майдані обласного центру, де відбувалося дійство впродовж семи годин, стояли благодійні скриньки, і кожен там міг залишити гроші на лікування Альбіни.
Нині Альбіна Ярмолюк пройшла перший курс хіміотерапії в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Нині збирають гроші на продовження лікування закордоном. Тітка дівчини Оксана Краля каже: якщо рівень тромбоцитів нормалізується, лікування продовжать у Польщі.
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