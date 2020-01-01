Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу
Сьогодні, 02:14
Представники Волині вибороли головні нагороди ХV Міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів - 2020».
Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Тріумфували на конкурсі талановиті дітям із села Дольськ Любешівського району.
У конкурсі взяли участь представники різних країн, зокрема Грузії, Молдови, Угорщини, Нігерії, Нікарагуа, Республіки Гана. Так, як розповіла Олена Кузьмич, у конкурсі «Шоу талантів», в номінації «Вокал» у середній віковій категорії (9-13 років) І премію здобула Єлізавета Кузьмич; у старшій віковій категорії (14-18 років) - Ольга Ількевич. У номінації «Хореографія» в змішаній віковій категорії (5-18 років) третя премія дісталася хореографічному колективу «Emoji».
Окрім того, юні таланти із Дольська підкорили ще й обласний дистанційний фестиваль повстанської пісні «Вовчак - Волинська Січ». За словами Олени кузьмич, Ілля Козакевич сольно та у дуеті з Єлізаветою Кузьмич були нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток української народної творчості, популяризацію повстанської пісні та участь у вказаному фестивалі.
До міжнародних перемог колектив та його учасників привела художній керівник Тетяна Кузьмич.
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Про це повідомляє районна газета "Нове життя".
Тріумфували на конкурсі талановиті дітям із села Дольськ Любешівського району.
У конкурсі взяли участь представники різних країн, зокрема Грузії, Молдови, Угорщини, Нігерії, Нікарагуа, Республіки Гана. Так, як розповіла Олена Кузьмич, у конкурсі «Шоу талантів», в номінації «Вокал» у середній віковій категорії (9-13 років) І премію здобула Єлізавета Кузьмич; у старшій віковій категорії (14-18 років) - Ольга Ількевич. У номінації «Хореографія» в змішаній віковій категорії (5-18 років) третя премія дісталася хореографічному колективу «Emoji».
Окрім того, юні таланти із Дольська підкорили ще й обласний дистанційний фестиваль повстанської пісні «Вовчак - Волинська Січ». За словами Олени кузьмич, Ілля Козакевич сольно та у дуеті з Єлізаветою Кузьмич були нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток української народної творчості, популяризацію повстанської пісні та участь у вказаному фестивалі.
До міжнародних перемог колектив та його учасників привела художній керівник Тетяна Кузьмич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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