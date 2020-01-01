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Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу

Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу
Представники Волині вибороли головні нагороди ХV Міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів - 2020».

Про це повідомляє районна газета "Нове життя".

Тріумфували на конкурсі талановиті дітям із села Дольськ Любешівського району.

У конкурсі взяли участь представники різних країн, зокрема Грузії, Молдови, Угорщини, Нігерії, Нікарагуа, Республіки Гана. Так, як розповіла Олена Кузьмич, у конкурсі «Шоу талантів», в номінації «Вокал» у середній віковій категорії (9-13 років) І премію здобула Єлізавета Кузьмич; у старшій віковій категорії (14-18 років) - Ольга Ількевич. У номінації «Хореографія» в змішаній віковій категорії (5-18 років) третя премія дісталася хореографічному колективу «Emoji».

Окрім того, юні таланти із Дольська підкорили ще й обласний дистанційний фестиваль повстанської пісні «Вовчак - Волинська Січ». За словами Олени кузьмич, Ілля Козакевич сольно та у дуеті з Єлізаветою Кузьмич були нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток української народної творчості, популяризацію повстанської пісні та участь у вказаному фестивалі.

До міжнародних перемог колектив та його учасників привела художній керівник Тетяна Кузьмич.

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Теги: Волинь, Дольськ, конкурс
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