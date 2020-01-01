Волиняни – серед призерів міжнародного конкурсу

Представники Волині вибороли головні нагороди ХV Міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів - 2020».Про це повідомляє районна газета "Нове життя".Тріумфували на конкурсі талановиті дітям із села Дольськ Любешівського району.У конкурсі взяли участь представники різних країн, зокрема Грузії, Молдови, Угорщини, Нігерії, Нікарагуа, Республіки Гана. Так, як розповіла, у конкурсі «Шоу талантів», в номінації «Вокал» у середній віковій категорії (9-13 років) І премію здобула; у старшій віковій категорії (14-18 років) -. У номінації «Хореографія» в змішаній віковій категорії (5-18 років) третя премія дісталася хореографічному колективу «Emoji».Окрім того, юні таланти із Дольська підкорили ще й обласний дистанційний фестиваль повстанської пісні «Вовчак - Волинська Січ». За словами Олени кузьмич, Ілля Козакевич сольно та у дуеті з Єлізаветою Кузьмич були нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток української народної творчості, популяризацію повстанської пісні та участь у вказаному фестивалі.До міжнародних перемог колектив та його учасників привела художній керівник