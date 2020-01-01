Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 26 серпня
Сьогодні, 09:41
Станом на 26 серпня в області зареєстрували 5 221 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР. Одужало 3713 осіб, 114 випадків хвороби, на жаль, завершились летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
За останню добу на Волині зареєстрували 34 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Один випадок хвороби завершилився летально (м.Луцьк). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 6, Ковельський район – 6, Ківерцівський район – 3, Камінь-Каширський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1377 (в т.ч. 28 летальних)
• Луцький район – 570 (в т.ч. 7 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 94
• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 267 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 519 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 447 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 270 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 885 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 325 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
За останню добу на Волині зареєстрували 34 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Один випадок хвороби завершилився летально (м.Луцьк). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 6, Ковельський район – 6, Ківерцівський район – 3, Камінь-Каширський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1377 (в т.ч. 28 летальних)
• Луцький район – 570 (в т.ч. 7 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 94
• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 267 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 519 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 447 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 270 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 885 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 325 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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