Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 26 серпня

Станом на 26 серпня в області зареєстрували 5 221 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР. Одужало 3713 осіб, 114 випадків хвороби, на жаль, завершились летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.За останню добу на Волині зареєстрували 34 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Один випадок хвороби завершилився летально (м.Луцьк). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 16, Луцький район – 6, Ковельський район – 6, Ківерцівський район – 3, Камінь-Каширський район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1.Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1377 (в т.ч. 28 летальних)• Луцький район – 570 (в т.ч. 7 летальних)• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 94• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 267 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 519 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 447 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 53• Любомльський район – 68• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 270 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 885 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 325 осіб.