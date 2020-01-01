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На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували

На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували
24-річного волинянина, який у селі Кортеліси Ратнівського району біля місцевого ставу побив знайомого до смерті, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство вважає, що уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик у селі Кортеліси Ратнівського району під час конфлікту жорстоко побив знайомого, завдавши травм, від яких потерпілий помер.

Невдовзі зловмисника затримали правоохоронці.

Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: вбивство, взяли під варту, Волинь
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