На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Слідство вважає, що уночі 23 серпня 2020 року нетверезий молодик у селі Кортеліси Ратнівського району під час конфлікту жорстоко побив знайомого, завдавши травм, від яких потерпілий помер.



Невдовзі зловмисника затримали правоохоронці.



Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.



Головне фото - ілюстративне.



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