В Україні посилили карантин: під забороною – дискотеки, нічні клуби і концерти





Про це йшлося сьогодні, 26 серпня, під час



Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що міністерство підготувало проект змін до постанови, який передбачає певні нововведення.



Зокрема, МОЗ пропонує посилити обмежувальні заходи на території регіонів. За словами Степанова, це пов’язано з різким зростанням темпів коронавірусної хвороби в Україні.



Зокрема, у «зелених» карантинних зонах пропонують заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.



Окрім того, МОЗ відпрацювало з Міністерством культури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і для яких проведення концертів є основним видом діяльності протягом останнього року.



Режим надзвичайної ситуації на території України вирішили продовжити до 31 жовтня.



Члени Кабміну підтримали зміни, запропоновані МОЗом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити на території України карантин до 31 жовтня, а також заборонити деякі заходи.Про це йшлося сьогодні, 26 серпня, під час засідання уряду Міністр охорони здоров’я Україниповідомив, що міністерство підготувало проект змін до постанови, який передбачає певні нововведення.Зокрема, МОЗ пропонує посилити обмежувальні заходи на території регіонів. За словами Степанова, це пов’язано з різким зростанням темпів коронавірусної хвороби в Україні.Зокрема, у «зелених» карантинних зонах пропонують заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.Окрім того, МОЗ відпрацювало з Міністерством культури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводяться закладами культури і для яких проведення концертів є основним видом діяльності протягом останнього року.Режим надзвичайної ситуації на території України вирішили продовжити до 31 жовтня.Члени Кабміну підтримали зміни, запропоновані МОЗом.

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