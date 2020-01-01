вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера

Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера
ПФК "Львів" підсилився голкіпером луцької "Волині" Сергієм Літовченком.

Угода з колишнім воротарем "хрестоносців" розрахована на 1 сезон, - йдеться на сайті львів'ян.

Як відомо, Сергій Літовченко перейшов у "Волинь" в червні. У досвідченого українського воротаря нещодавно завершився контракт з "Волинню", який сторони не продовжували. У 32-річного гравця є досвід виступів за одеський «Чорноморець» та донецький «Олімпік» у Прем’єр-лізі України з футболу.

У складі «синьо-золотих левів» Сергій Літовченко гратиме під 1-им номером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь, Літовченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера
Сьогодні, 23:35
Збирають підписи: волиняни звернуться до Епіфанія, щоб захистити земляків-капеланів
Сьогодні, 23:02
У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках
Сьогодні, 22:22
Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус
Сьогодні, 21:48
На проблемній ділянці: у Луцьку Mazda втаранилась у BMW. ФОТО, ВіДЕО
Сьогодні, 21:02
Схожі новини
Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших
26 серпень, 07:35
«Волинь» не змогла перемогти принципового суперника «Волинь» не змогла перемогти принципового суперника
25 серпень, 22:22
Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону» Двох молодих гравців «Волині» визнали «Проривом сезону»
22 серпень, 01:12
«Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи «Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи
20 серпень, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера
Сьогодні, 23:35
 0
Збирають підписи: волиняни звернуться до Епіфанія, щоб захистити земляків-капеланів
Сьогодні, 23:02
 0
У волинському місті через карантин пільговики безкоштовно їздитимуть у маршрутках
Сьогодні, 22:22
 0
Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус
Сьогодні, 21:48
 0
На проблемній ділянці: у Луцьку Mazda втаранилась у BMW. ФОТО, ВіДЕО
Сьогодні, 21:02
 0
Медіа
відео
1/8