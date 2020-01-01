Львів'яни «вкрали» у «Волині» голкіпера





Угода з колишнім воротарем "хрестоносців" розрахована на 1 сезон, - йдеться на сайті львів'ян.



Як відомо, Сергій Літовченко перейшов у "Волинь" в червні. У досвідченого українського воротаря нещодавно завершився контракт з "Волинню", який сторони не продовжували. У 32-річного гравця є досвід виступів за одеський «Чорноморець» та донецький «Олімпік» у Прем’єр-лізі України з футболу.



У складі «синьо-золотих левів» Сергій Літовченко гратиме під 1-им номером.

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