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Пікет проти закриття дискотек: сотні людей танцювали під Кабміном

Пікет проти закриття дискотек: сотні людей танцювали під Кабміном
За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде компромісу між владою та представниками індустрії розваг.

У вівторок, 1 вересня, ввечері під будинком уряду проходила акція протесту, учасники якої вимагали скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину. Про це пише Укрінформ.

На акцію зібралися декілька сотень людей. Вони, зокрема, вимагали дозволити роботу розважальних закладів без обмежень у часі, а також закладів громадського харчування – з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагали повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

Акція тривала до 22 години, на ній виступили відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде компромісу між владою та представниками індустрії розваг.

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Теги: пікет, дискотека, Кабмін
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