Волинянка, яка п'яною влаштувала шарпанину та побила поліцейську, постане перед судом





Про це



Увечері 26 червня 2020 року екіпаж патрульних зупинив у Ковелі автомобіль, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху. Нетвереза пасажирка авто на законну вимогу працівників поліції пред’явити відповідні документи розпочала сварку, яка згодом переросла в шарпанину.



Коли ж правоохоронці, аби вгамувати жінку, висловили намір застосувати кайданки – вона вдарила працівницю поліції кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.



Кривдницю патрульної обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Її очікує суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанку судитимуть за побиття поліцейської.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Увечері 26 червня 2020 року екіпаж патрульних зупинив у Ковелі автомобіль, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху. Нетвереза пасажирка авто на законну вимогу працівників поліції пред’явити відповідні документи розпочала сварку, яка згодом переросла в шарпанину.Коли ж правоохоронці, аби вгамувати жінку, висловили намір застосувати кайданки – вона вдарила працівницю поліції кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.Кривдницю патрульної обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Її очікує суд.

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