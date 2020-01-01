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Волинянка, яка п'яною влаштувала шарпанину та побила поліцейську, постане перед судом

Волинянка, яка п'яною влаштувала шарпанину та побила поліцейську, постане перед судом
Ковельчанку судитимуть за побиття поліцейської.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Увечері 26 червня 2020 року екіпаж патрульних зупинив у Ковелі автомобіль, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху. Нетвереза пасажирка авто на законну вимогу працівників поліції пред’явити відповідні документи розпочала сварку, яка згодом переросла в шарпанину.

Коли ж правоохоронці, аби вгамувати жінку, висловили намір застосувати кайданки – вона вдарила працівницю поліції кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.

Кривдницю патрульної обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Її очікує суд.


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Теги: Ковель, водійка, поліція
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Коментарі 1
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Скаженна полішка ! Треба стриножити !
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