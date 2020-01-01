Волинянка, яка п'яною влаштувала шарпанину та побила поліцейську, постане перед судом
Сьогодні, 13:23
Ковельчанку судитимуть за побиття поліцейської.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 26 червня 2020 року екіпаж патрульних зупинив у Ковелі автомобіль, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху. Нетвереза пасажирка авто на законну вимогу працівників поліції пред’явити відповідні документи розпочала сварку, яка згодом переросла в шарпанину.
Коли ж правоохоронці, аби вгамувати жінку, висловили намір застосувати кайданки – вона вдарила працівницю поліції кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.
Кривдницю патрульної обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Її очікує суд.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 26 червня 2020 року екіпаж патрульних зупинив у Ковелі автомобіль, який рухався із порушенням Правил дорожнього руху. Нетвереза пасажирка авто на законну вимогу працівників поліції пред’явити відповідні документи розпочала сварку, яка згодом переросла в шарпанину.
Коли ж правоохоронці, аби вгамувати жінку, висловили намір застосувати кайданки – вона вдарила працівницю поліції кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.
Кривдницю патрульної обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України. Її очікує суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Скаженна полішка ! Треба стриножити !
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Волинянка, яка п'яною влаштувала шарпанину та побила поліцейську, постане перед судом
Сьогодні, 13:23