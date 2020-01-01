На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Аварія за участю двох легковиків трапилася на автодорозі Луцьк-Ківерці у четвер, 3 вересня.
Очевидці ДТП повідомили «Волинь.Правді», що учасниками аварії стали автомобілі Renault i Opel.
Трапився інцидент поблизу села Прилуцьке Ківерцівського району близько 9 години ранку.
Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції на дорозі і допустив зіткнення із Opel. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Рух на цьому відрізку дороги наразі – дещо ускладнений.
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Очевидці ДТП повідомили «Волинь.Правді», що учасниками аварії стали автомобілі Renault i Opel.
Трапився інцидент поблизу села Прилуцьке Ківерцівського району близько 9 години ранку.
Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції на дорозі і допустив зіткнення із Opel. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Рух на цьому відрізку дороги наразі – дещо ускладнений.
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