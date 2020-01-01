На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО





Очевидці ДТП повідомили



Трапився інцидент поблизу села Прилуцьке Ківерцівського району близько 9 години ранку.



Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції на дорозі і допустив зіткнення із Opel. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих.



Рух на цьому відрізку дороги наразі – дещо ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох легковиків трапилася на автодорозі Луцьк-Ківерці у четвер, 3 вересня.Очевидці ДТП повідомили «Волинь.Правді» , що учасниками аварії стали автомобілі Renault i Opel.Трапився інцидент поблизу села Прилуцьке Ківерцівського району близько 9 години ранку.Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції на дорозі і допустив зіткнення із Opel. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих.Рух на цьому відрізку дороги наразі – дещо ускладнений.

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