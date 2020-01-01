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На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО

На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
Аварія за участю двох легковиків трапилася на автодорозі Луцьк-Ківерці у четвер, 3 вересня.

Очевидці ДТП повідомили «Волинь.Правді», що учасниками аварії стали автомобілі Renault i Opel.

Трапився інцидент поблизу села Прилуцьке Ківерцівського району близько 9 години ранку.

Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції на дорозі і допустив зіткнення із Opel. Обидва транспортних засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рух на цьому відрізку дороги наразі – дещо ускладнений.

На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Ківерці «поцілувалися» два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Ківерці
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