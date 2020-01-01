Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 6 вересня. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 10:50
Станом на 6 вересня на Волині зареєстрували 5828 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 379 – у дітей та 675 – у медичних працівників.
За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 4 у медичних працівників, - інформує Волинський лабораторний центр.
За добу не одужало жодної людини. Летальних випадків не реєструвалось. Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 9, м. Нововолинськ – 4, Луцький район – 10, Ківерцівський район – 7, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Горохівський район – 2, Локачинський район – 1.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 1548 (в т. ч. 34 летальних)
Луцький район – 648 (в т. ч. 11 летальних)
м. Нововолинськ – 319 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 102
Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 269 (в т. ч. 4 летальних)
Камінь-Каширський район – 276 (в т. ч. 9 летальних)
Ківерцівський район –587 ( в т. ч. 13 летальних)
Ковельський район – 461 (в т. ч. 11 летальних),
Локачинський район – 57
Любомльський район – 88
Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 320 ( в т. ч. 8 летальних)
Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)
Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)
Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 84 ( в т. ч. 1 летальний)
Шацький район – 44 (в т. ч. 1 летальний)
Всього з початку року зареєстровано 7503 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 37 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37152 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 503 особи.
Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 39375 осіб. З позитивним результатом виявлено – 5185 осіб. За останню добу обстежено 10 особи, з позитивним результатом виявлено — 2.
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За останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 – у дітей та 4 у медичних працівників, - інформує Волинський лабораторний центр.
За добу не одужало жодної людини. Летальних випадків не реєструвалось. Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 9, м. Нововолинськ – 4, Луцький район – 10, Ківерцівський район – 7, Любешівський район – 1, Маневицький район – 3, Горохівський район – 2, Локачинський район – 1.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 1548 (в т. ч. 34 летальних)
Луцький район – 648 (в т. ч. 11 летальних)
м. Нововолинськ – 319 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 102
Володимир-Волинський район – 406 (в т. ч. 6 летальних)
Горохівський район – 269 (в т. ч. 4 летальних)
Камінь-Каширський район – 276 (в т. ч. 9 летальних)
Ківерцівський район –587 ( в т. ч. 13 летальних)
Ковельський район – 461 (в т. ч. 11 летальних),
Локачинський район – 57
Любомльський район – 88
Любешівський район –200 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 320 ( в т. ч. 8 летальних)
Ратнівський район – 217 (в т.ч. 9 летальних)
Рожищенський район – 89 (в т. ч. 2 летальних)
Старовижівський район – 113 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 84 ( в т. ч. 1 летальний)
Шацький район – 44 (в т. ч. 1 летальний)
Всього з початку року зареєстровано 7503 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 37 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 37152 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 503 особи.
Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 39375 осіб. З позитивним результатом виявлено – 5185 осіб. За останню добу обстежено 10 особи, з позитивним результатом виявлено — 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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