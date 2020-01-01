Ранок 8 вересня: в Україні – 2 411 нових випадків коронавірусу, на Волині – 60
Сьогодні, 09:05
В Україні за добу зареєстрували 2411 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 140 479.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за добу померло 57 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 934. Одужали загалом вже 63 546 осіб, а за останню добу – 940 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 943 людини, з них за останню добу - 60. Загалом в області померли 129 людей, з них двоє - за останню добу.
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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за добу померло 57 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 934. Одужали загалом вже 63 546 осіб, а за останню добу – 940 пацієнтів.
На Волині загалом захворіли 5 943 людини, з них за останню добу - 60. Загалом в області померли 129 людей, з них двоє - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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