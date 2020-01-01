Ранок 8 вересня: в Україні – 2 411 нових випадків коронавірусу, на Волині – 60





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.



Так, за добу померло 57 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 934. Одужали загалом вже 63 546 осіб, а за останню добу – 940 пацієнтів.



На Волині загалом захворіли 5 943 людини, з них за останню добу - 60. Загалом в області померли 129 людей, з них двоє - за останню добу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за добу зареєстрували 2411 випадків зараження коронавірусом. Втім загальна їх кількість сягнула 140 479.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Так, за добу померло 57 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків – 2 934. Одужали загалом вже 63 546 осіб, а за останню добу – 940 пацієнтів.На Волині загалом захворіли 5 943 людини, з них за останню добу - 60. Загалом в області померли 129 людей, з них двоє - за останню добу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію