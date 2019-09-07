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Співачка з Волині зняла кліп про домашнє насильство. ВІДЕО

Співачка з Волині зняла кліп про домашнє насильство. ВІДЕО
Луцька співачка і бандуристка Наталія Лосєва презентувала відеокліп на пісню «Божевільна».

Про це вона написала у своєму Instagram, – повідомляє «Район.Луцьк».

На створення кліпу та пісні, за словами авторки, пішло два роки.

«Два роки тому мені прийшла ідея написання таких слів та музики, які практично рік залишалися лише у диктофонних записах. Пізніше, почувши пісню знову, я захопилась аранжуванням, та нізащо б не впоралась з цим сама. Дивно, але в результаті цифра задіяних музикантів – вісім: три гітаристи, три барабанщики, два бандуристи», – розповіла виконавиця.

У пісні Наталія зачепила дуже складну тему домашнього насильства та аб’юзивних стосунків. У кліпі вона не лише співає та грає на бандурі, але й візуалізує роль жінки-жертви.

«Про що ця пісня? В обличчі головної героїні Божевільної я втілила образ жінки, яка потерпає у власній сім'ї. Всі ми знаємо: «Назви людину поросям – почне хрюкати», те саме стається з жінкою, яка постійно в свою адресу чує образливі речі. Моя героїня перетворюється в три сонця, зранку своїм промінням вона будить його, в обід просто світитиме, нагадуючи про себе, але вночі сонця годі чекати і шкода , що саме це третє – любов. Ось така повчальна історія для злих та несправедливих чоловіків та наша з Романом її візуалізація!», – зазначила співачка.

Зйомки кліпу відбулися в атмосфері Музею історії сільського господарства Волині-скансену в Рокинях.


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Теги: Божевільна, насильство, пісня, кліп, Волинь, Луцьк, музика
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