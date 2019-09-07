Співачка з Волині зняла кліп про домашнє насильство. ВІДЕО

Наталія Лосєва презентувала відеокліп на пісню «Божевільна».



Про це вона написала у своєму Instagram, – повідомляє



На створення кліпу та пісні, за словами авторки, пішло два роки.



«Два роки тому мені прийшла ідея написання таких слів та музики, які практично рік залишалися лише у диктофонних записах. Пізніше, почувши пісню знову, я захопилась аранжуванням, та нізащо б не впоралась з цим сама. Дивно, але в результаті цифра задіяних музикантів – вісім: три гітаристи, три барабанщики, два бандуристи», – розповіла виконавиця.



У пісні Наталія зачепила дуже складну тему домашнього насильства та аб’юзивних стосунків. У кліпі вона не лише співає та грає на бандурі, але й візуалізує роль жінки-жертви.



«Про що ця пісня? В обличчі головної героїні Божевільної я втілила образ жінки, яка потерпає у власній сім'ї. Всі ми знаємо: «Назви людину поросям – почне хрюкати», те саме стається з жінкою, яка постійно в свою адресу чує образливі речі. Моя героїня перетворюється в три сонця, зранку своїм промінням вона будить його, в обід просто світитиме, нагадуючи про себе, але вночі сонця годі чекати і шкода , що саме це третє – любов. Ось така повчальна історія для злих та несправедливих чоловіків та наша з Романом її візуалізація!», – зазначила співачка.



Зйомки кліпу відбулися в атмосфері Музею історії сільського господарства Волині-скансену в Рокинях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька співачка і бандуристкапрезентувала відеокліп на пісню «Божевільна».Про це вона написала у своєму Instagram, – повідомляє «Район.Луцьк» На створення кліпу та пісні, за словами авторки, пішло два роки.«Два роки тому мені прийшла ідея написання таких слів та музики, які практично рік залишалися лише у диктофонних записах. Пізніше, почувши пісню знову, я захопилась аранжуванням, та нізащо б не впоралась з цим сама. Дивно, але в результаті цифра задіяних музикантів – вісім: три гітаристи, три барабанщики, два бандуристи», – розповіла виконавиця.У пісні Наталія зачепила дуже складну тему домашнього насильства та аб’юзивних стосунків. У кліпі вона не лише співає та грає на бандурі, але й візуалізує роль жінки-жертви.«Про що ця пісня? В обличчі головної героїні Божевільної я втілила образ жінки, яка потерпає у власній сім'ї. Всі ми знаємо: «Назви людину поросям – почне хрюкати», те саме стається з жінкою, яка постійно в свою адресу чує образливі речі. Моя героїня перетворюється в три сонця, зранку своїм промінням вона будить його, в обід просто світитиме, нагадуючи про себе, але вночі сонця годі чекати і шкода , що саме це третє – любов. Ось така повчальна історія для злих та несправедливих чоловіків та наша з Романом її візуалізація!», – зазначила співачка.Зйомки кліпу відбулися в атмосфері Музею історії сільського господарства Волині-скансену в Рокинях.

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