Лікарня на Волині придбала апарат ШВЛ, який допоможе рятувати життя важкохворим пацієнтам з COVID-19

Ковельське МТМО придбало сучасний апарат штучної вентиляції легень експертного класу.Його вартість 1 мільйон 869 тисяч гривень. Частину — 700 тисяч на обладнання спрямували з міського бюджету, 50 тисяч - з районної казни, майже 155 тисяч — благодійні внески, які надійшли на спеціально для цього відкритий рахунок, решта – власні кошти МТМО, - йдеться на сайті Ковельради.ШВЛ встановили у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. За словами лікарів, він має два інтелектуальні режими для штучної вентиляції легень пацієнта.При першому адаптивному - лікар задає мінімальні параметри підтримки дихання, а апарат сам підбирає необхідні параметри вентиляції легень. Другий режим, інтеливент – задаються цільові показники для насичення крові киснем та кількість вуглекислого газу, в повітрі що видихається. Далі апарат аналізує стан хворого та коректує показники штучного дихання.ШВЛ Hamilton C6 підбирає автоматично тиск повітря, що подається для забезпечення повного відкриття всіх сегментів легень, має функцію підігріву та зволоження повітря, що подається хворому, а також автоматичного відключення при нормалізації дихання пацієнта.Це надзвичайно актуально під час епідемії коронавірусу мати таке обладнання. Апарат допоможе рятувати життя важкохворим пацієнтам з COVID-19.До слова, перш, ніж ввести його в експлуатацію, у заклад були запрошені фахівці, які провели навчання та надали консультації щодо роботи нової установки.Це уже 14-ий апарат ШВЛ у Ковельському МТМО.