Волинський цукровий завод третім в Україні розпочав сезон переробки





Сезон стартував 8 вересня. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.



Керівництво підприємства прийняло рішення, щодо безоплатного відпуску жому для власників особистих селянських та фермерських господарств впродовж усього сезону цукроваріння.



Як відомо, у Волинській області до збирання підлягає 7,9 тис.га цукрових буряків. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та Мар'янівський цукровий завод (ПП “Агро-Експрес-сервіс”).



Станом на 8 вересня 2020 р Україні стартувала переробка цукрових буряків на двох заводах: «Яреськівському цукровому заводі» ( «Астарта-Київ») і ТОВ «Радехівський цукор».

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