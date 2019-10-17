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Волинський цукровий завод третім в Україні розпочав сезон переробки

Волинський цукровий завод третім в Україні розпочав сезон переробки
На Мар'янівському цукровому заводі (ПП “Агро-Експрес-сервіс”) розпочали сезон цукроваріння.

Сезон стартував 8 вересня. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.

Керівництво підприємства прийняло рішення, щодо безоплатного відпуску жому для власників особистих селянських та фермерських господарств впродовж усього сезону цукроваріння.

Як відомо, у Волинській області до збирання підлягає 7,9 тис.га цукрових буряків. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та Мар'янівський цукровий завод (ПП “Агро-Експрес-сервіс”).

Станом на 8 вересня 2020 р Україні стартувала переробка цукрових буряків на двох заводах: «Яреськівському цукровому заводі» ( «Астарта-Київ») і ТОВ «Радехівський цукор».

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Теги: Волинь, Мар'янівка, цукровий завод
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