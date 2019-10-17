Волинський цукровий завод третім в Україні розпочав сезон переробки
Сьогодні, 08:10
На Мар'янівському цукровому заводі (ПП “Агро-Експрес-сервіс”) розпочали сезон цукроваріння.
Сезон стартував 8 вересня. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Керівництво підприємства прийняло рішення, щодо безоплатного відпуску жому для власників особистих селянських та фермерських господарств впродовж усього сезону цукроваріння.
Як відомо, у Волинській області до збирання підлягає 7,9 тис.га цукрових буряків. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та Мар'янівський цукровий завод (ПП “Агро-Експрес-сервіс”).
Станом на 8 вересня 2020 р Україні стартувала переробка цукрових буряків на двох заводах: «Яреськівському цукровому заводі» ( «Астарта-Київ») і ТОВ «Радехівський цукор».
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Сезон стартував 8 вересня. Про це повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Керівництво підприємства прийняло рішення, щодо безоплатного відпуску жому для власників особистих селянських та фермерських господарств впродовж усього сезону цукроваріння.
Як відомо, у Волинській області до збирання підлягає 7,9 тис.га цукрових буряків. Перероблятимуть солодкі корені два цукрових заводи: ПРаТ «Гнідавський цукровий завод» та Мар'янівський цукровий завод (ПП “Агро-Експрес-сервіс”).
Станом на 8 вересня 2020 р Україні стартувала переробка цукрових буряків на двох заводах: «Яреськівському цукровому заводі» ( «Астарта-Київ») і ТОВ «Радехівський цукор».
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