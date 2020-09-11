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У волинському місті поліцейські «перехоплювали» водія з ознаками сп'яніння. ВІДЕО

У волинському місті поліцейські «перехоплювали» водія з ознаками сп'яніння. ВІДЕО
У Нововолинську чоловік за кермом автомобіля Opel не зупинився на вимогу поліції, правоохоронцям довелося перехоплювати водія.

Про це повідомляє БУГ.

Зупинили машину на вулиці Героїв АТО, перегородивши іномарці шлях. На місці події були дві машини поліції.

У водія легковика виявили ознаки алкогольного сп’яніння, від проходження алкотесту та освідування в медичному закладі відмовився.

Поліцейські склали протокол за статтею 130 КУпАП. За що порушнику “світить” штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням водійського посвідчення.

Крім того, складений протокол за не зупинку на вимогу поліцейських.
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11 вересня близько 20:30 у Нововолинську авто Опель не зупинилося на вимогу поліції. Його наздогнали на вулиці Героїв АТО і перегородили дорогу. Водій - місцевий прокурор. чоловік відмовився проходити освідування. тому поліцейські склали протокол за статтею 130 за п'яне водіння. також склали протокол за відмову зупинитися на вимогу поліції.

Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)


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Теги: Нововолинськ, поліція
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